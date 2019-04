“Desprolijidades” pero no delitos en gestión de Castaingdebat El ex intendente de Flores, Armando Castaingdebat, cometió varias desprolijidades e irregularidades en una licitación abreviada para la compra de césped sintético, pero estos hechos no excedieron el ámbito administrativo y por eso no se pedirá el procesamiento.

Actualizado: 12 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

Armando Castaingdebat (Adhoc)