Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho está “desbordado” La cantidad de amparos judiciales presentados por la Facultad de Derecho para acceder a prestaciones de salud continúan en aumento y en 2019 el promedio es de más de uno por día.

Actualizado: 25 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

El dato fue presentado ayer por el abogado y docente Juan Ceretta en el evento “Judicialización: derecho a salud y presupuesto público”.

Ceretta dijo que están saturados a punto de colapsar.

"Si bien es cierto que nos involucramos con gusto en esta temática, estamos muy cerca de llegar al límite de lo que es posible hacer con una mediana seriedad y profesionalidad en la atención de los casos. Nos preocupa que este tema se siga desbordando y ya no tengamos respuesta institucional para darle a las personas que nos vengan a consultar"; señaló.

En 2012, cuando la Facultad comenzó a presentar acciones de amparo para acceder a prestaciones, en su mayoría medicamentos de alto precio, se presentaron 12 recursos. La cifra aumentó casi todos los años, menos en 2016. En 2018 superaron las 220, de las que 215 fueron favorables.

Ceretta dijo que no es bueno que existan volúmenes estratosféricos en la judicialización de los derechos porque no es bueno para nadie, pero también aclaró que para él la reducción no puede hacerse negando el problema.

Ahora el consultorio de la Facultad de Derecho que dirige Ceretta se enfrenta a un dilema que tiene paralelismos con los que enfrenta el Estado a la hora de financiar medicamentos. Uno de los problemas es, en caso de que el sistema colapse, qué casos dejarán afuera y con qué criterio.

"Aunque yo siga las instrucciones y atienda seis casos en vez de 20, ¿cuáles son los 14 que dejo afuera? ¿El de los papás de un niño enfermo? ¿El de un anciano que necesitan un medicamento? ¿El que necesita una prestación de cirugía? ¿Con qué criterio elijo a esos casos? Estamos cerca de que nos enfrentemos a esa situación", expresó.

Ceretta dijo que la tarea de la Facultad es formar abogados y no asumir este tema como prioridad. Para él, quien debería hacerlo es la defensoría pública, pero ellos no ven fortalezas en este sistema para derivar los casos.

"Cuando nos enfrentamos a cuestiones de derechos como estos, es difícil cerrar la agenda, es difícil decirle a las personas 'mire, nosotros no lo vamos a poder atender, no lo vamos a poder ayudar porque yo necesito seis casos por clase que son los que puedo llevar bien con mis estudiantes'. Es difícil cuando aún no hemos visto una respuesta que nos permita derivar estos casos a la defensoría pública", afirmó.