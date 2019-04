Agentes de Pesqueros rechazan denuncias de esclavitud en el puerto La Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros (Cape), organización que nuclea a más del 90% de los buques pesqueros de bandera extranjera que operan en Montevideo, emitió un comunicado rechazando acusaciones sobre complicidad del puerto de Montevideo en pesca ilegal y esclavitud.

Actualizado: 26 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

Uno de los matices del documento se refiere a los fallecidos que llegan al puerto de Montevideo, dado que en menos de dos meses de 2019, tres pesqueros extranjeros descargaron en el Puerto de Montevideo a tres tripulantes muertos, según datos oficiales de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Sobre este punto, el texto aclara que a diferencia de otros puertos de la región, Montevideo “recibe restos humanos” y por lo tanto realiza una “investigación asociada” a ese fallecimiento. Además, resalta que recibir cuerpos permite “enviar los restos de la persona fallecida a su familia”.

Respecto al trabajo esclavo o al tráfico de personas, el presidente de la Cape, Aldo Braida, indicó que “todos los buques (no solo los pesqueros) son inspeccionados por la Dirección Nacional de Migraciones y que la documentación es analizada tanto al llegar a puerto como a la

salida de éste”.

Hace un mes, el presidente de la ANP, Alberto Díaz, dijo a Doble Click que las denuncias a las que ahora refiere el comunicado son “una noticia, quizás cierta, pero injusta si no se la valora correctamente. Para llegar al Puerto de Montevideo, que es el único que recibe estos barcos de pesca de ultramar, los barcos pesqueros tienen que presentar su declaración ante la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y ser aceptados. Después, está la sensación personal de que todo está mal y yo me sumo a eso. Digo ‘no puede pasar, a ver, ¿por qué no controlan cuál es el índice de accidentes que hay en la pesca internacional y alguien hace algo? Yo me puedo sumar a eso”.

