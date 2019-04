El trabajo con varones violentos, una mirada feminista que ataca las causas del problema Responsables de programas de la Intendencia de Montevideo y del Mides que trabajan con varones que ejercieron violencia de género hablaron en No toquen nada sobre cómo se llevan a cabo y de las críticas por destinar recursos a trabajar con hombres violentos.

Actualizado: 28 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

Solana Quesada, asistente social, y directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, dijo en No toquen nada que la iniciativa de “atender la otra parte del problema” de la violencia doméstica y de género empezó en 2012.

“Fue una decisión difícil porque era la primera vez que se hacía en Uruguay y, de alguna manera, se cuestionaba en el sentido de garantizar que los recursos que se dedican a la respuesta para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia no se vean en detrimento por incorporar la atención a varones”, dijo Quesada.

Por su parte, Karina Ruiz, directora de la División de Violencia Basada en Género del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), contó que en desde 2013 el Instituto Nacional de las Mujeres comenzó su tarea en esa misma línea desde una propuesta del Ministerio del Interior para trabajar de forma conjunta en el programa de tobilleras. En ese caso se trata de varones que fueron derivados por el Poder Judicial porque se constató que ejercieron violencia contra su pareja o expareja mujer, y que ya tienen una medida cautelar por detectarse un riesgo de vida alto por parte de la víctima.

Darío Ibarra, psicólogo y director del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, además de facilitador del programa que ofrece la Intendencia, dijo que en ese programa no solo se trabaja en casos de violencia comprobada sino también en prevención. Una experiencia que llevan adelante desde 2018 llamada “Construyendo igualdad”, busca poner el foco en la masculinidad por los barrios de la ciudad para “problematizar esto de ser hombre, cómo nos construimos en tanto varones, y cómo tenemos que desconstruirnos ya que vivimos en una sociedad patriarcal en la que los varones estamos subjetivados desde un lugar donde, a veces, terminamos ejerciendo violencia justamente por los mandatos sociales que implican esta constitución masculina”.

Esta experiencia piloto se desarrollo por ahora en los municipios A, D y F y también involucra a funcionarios públicos y actores locales de la zona. Ibarra dijo que vieron que en el país existía una respuesta muy sistemática de atención a las mujeres víctimas, pero entendían que los varones violentos necesitaban una atención directa, tanto en casos consumados como para prevenir otros potenciales.

“Tenemos que trabajar en distintas dimensiones del problema. La atención directa con los varones es una, pero tenemos otras dimensiones que no podemos descuidar porque si no siempre estamos apagando incendios y trabajando en las consecuencias del problema, y no en las causas”, comentó Ibarra.

Resultados de las experiencias

Ibarra mencionó que desde el 2003 a la fecha, en el trabajo realizado de forma conjunta con el Ministerio del Interior, han pasado unos 1.500 hombres por la atención. En un principio, el foco se puso en la evaluación de riesgo, el cumplimiento de las medidas cautelares y lograr que los varones aceptaran que tendrían que vivir con estas medias.

“Hay que iniciar un proceso en que el varón pueda asumir la responsabilidad que tienen sus ejercicios de la violencia porque muchas veces llegan en una situación de negación. Dicen: ‘no sé porqué estoy acá, creo que no es mi culpa sino de ella que me provocó’, o ‘estoy acá porque el juez intervino mal’ o ‘estoy acá porque la policía no trabajó adecuadamente’. Es decir, una situación de siempre colocar la responsabilidad en el afuera y justificando ese ejercicio de la violencia”, contó.

También se refirió a que en un principio desarrollar la tarea era muy difícil porque solo podían trabajar mientras durara el uso de la tobillera, que podía ser entre 30 o 90 días, provocando que la intervención fuera muy acotada. La nueva ley integral prevé que las medias tengan un mínimo de 180 días.

A diferencia de la tarea de Inmujeres, el programa de la Intendencia no trabaja con hombres que tienen tobillera. Además, este último se encarga de varones que reconocieron que ejercieron violencia y que decidieron dejar de hacerlo.

Ibarra se refirió al carácter voluntario del programa de Inmujeres y el Ministerio del Interior y dijo que a los involucrados suele costarles cambiar, y que muchos desertan del servicio cuando perciben esto, y que “hay algo que está mal en sus vidas y entienden que es el ejercicio de la violencia”.

“No es fácil abandonar la violencia. Los varones estamos socializados para eso, para solucionar conflictos con violencia, para poder ejercer poder control y dominio sobre otras personas, sobre todo con las mujeres. Entonces, abandonar este «privilegio» no es fácil. Lo planteamos como un privilegio porque muchos varones se suben a este caballo del «yo tengo el poder, tengo el control y no lo quiero soltar porque siento que voy a perder más de lo que voy a ganar si lo suelto» y del «dominio» dentro de mi pareja o en mi familia. Les mostramos a los hombres que abandonar el poder y el control y ponerse en una posición horizontal con la pareja, la expareja u otras personas genera muchos más beneficios que intentar tener el control; que en realidad el control no se tiene nunca siempre es una ilusión querer tenerlo”, expresó Ibarra.

Críticas iniciales

Quesada, directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia, entiende que ha habido un cambio en cuanto a la recepción de los programas por parte de la sociedad. Dijo que las resistencias iniciales tenían que ver con destinar recursos a los agresores en lugar de a las víctimas y con el enfoque a emplear, que la asistente social definió como “un posicionamiento feminista que pretende reducir la violencia de género”.

Agregó que cuando estos asuntos quedaron laudados la aceptación creció y se abrazó la idea de que “esto es un problema complejo y la atención a mujeres no es suficiente”. “Todos estos años de atención a mujeres acompañan, sostienen, generan sinergia en los procesos de las mujeres, pero es necesario también trabajar con los varones para repensar esta masculinidad y para que una vez que esa mujer logró su salida de la situación, cuando ese hombre establezca otro vinculo de pareja no vuelva a reiterar esa conducta violenta”, añadió.

Ruiz, de la División de Violencia Basada en Género del Mides, dijo que se ha ido cumpliendo con la necesidad de instalar capacidades y experticia a la atención a los varones violentos. Para Ruiz fue fundamental que se diera un acuerdo interinstitucional y que se demostrara que el objetivo básico de los programas “tiene que con aumentar la seguridad y protección de quienes sufren la violencia, en este caso, mujeres, niños y adolescentes”.

“Trabajamos en esa lógica de trabajo. En la medida en que podemos atender a estos varones, hay una posibilidad de manejar qué nivel de riesgos hay, poder ir monitoreando qué capacidad de ir reconociendo ese ejercicio de la violencia que tienen, y la responsabilidad y el daño que tiene dicho ejercicio”, agregó.