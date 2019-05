Grupo de Contacto sobre Venezuela dice que “es imperativo restaurar la democracia” "Es imperativo restaurar la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes”, dice la declaración emitida por el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, firmada por Uruguay.

Actualizado: 08 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

El comunicado reafirma que la “solución” a la situación actual debe ser “política, pacífica, democrática y decidida por los propios venezolanos, mediante la celebración de elecciones presidenciales libres y justas lo más pronto posible”.

El comunicado firmado por Uruguay y otros diez países, también señala que la “Asamblea Nacional, elegida democráticamente y presidida por Juan Guaidó, debe seguir siendo el centro de la vida política del país”. Además, al final del texto se acepta la invitación del Grupo de Lima para reunirse.

Este martes en rueda de prensa el canciller Rodolfo Nin Novoa comentó la posición de Uruguay respecto al diálogo con el Grupo de Lima que respalda a la oposición Venezolana.

"El Grupo de Lima también se ha dado cuenta de que no ha podido avanzar. Nosotros por lo menos tenemos la posibilidad de enviar gente a Venezuela, ya han ido misiones electorales, algo hemos hecho. Lo que han tratado de hacer otros no ha tenido el éxito que desearían tener entonces hay un llamado ahora a ver si podemos conjuntar esfuerzos. Si la vocación de Uruguay es el diálogo, no se va a negar esa posibilidad", señaló.

Nin Novoa reconoció que la negativa a someterse a elecciones de Maduro es un problema en el actual escenario.

"Es un obstáculo que tenemos y lo reconocemos, pero nos parece que es el único camino. ¿Por qué alguien supone que el presidente Maduro se va a ir graciosamente del gobierno, que va a decir 'les entrego el gobierno aquí, yo me voy'? No va a pasar eso, entonces la única manera que hay es negociar, salvo que se quiera sacar por un golpe de estado, una guerra civil o la invasión de una potencia extranjera, cosas que rechazamos", expresó.

La declarción dice que se "insta a las fuerzas de seguridad a actuar con la máxima moderación con el fin de evitar más pérdidas de vidas y sufrimiento. Se debe desmantelar a los grupos armados irregulares. Los responsables de la violencia indiscriminada tendrán que responder. Se debe respetar el derecho a la protesta pacífica y las manifestaciones deben seguir siendo no violentas".

"El GIC condena firmemente los procesos judiciales viciados destinados a criminalizar la protesta y las opiniones políticas, tales como las acciones emprendidas contra varios Representantes de la Asamblea Nacional. Los dirigentes y miembros de los partidos necesitan poder llevar a cabo su trabajo de manera pacífica sin intimidación ni represalias (...) En este respecto, el Grupo también condena la desaparición forzada del diputado Gilber Caro, cuyo destino y paradero siguen siendo desconocidos. Responsabiliza a las autoridades pertinentes de su seguridad e integridad", agrega.

También se "apoya plenamente los esfuerzos en marcha de las Naciones Unidas por establecer un sistema eficaz de respuesta humanitaria y prestar asistencia a los más necesitados. En este respecto, también resalta la urgente necesidad de una respuesta humanitaria sustancial conmensurada con las necesidades y en pleno cumplimiento de los principios humanitarios y la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas".

"Después de haber examinado su contribución hasta el momento, el GIC ha decidido continuar su labor, sujeto a la evaluación periódica de los avances logrados. El Grupo está listo para llevar a cabo una misión a nivel político en Caracas para presentar y discutir opciones concretas para una solución pacífica y democrática a la crisis", dice el texto.