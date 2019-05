El Atlético y el Metropolitano se despidieron de Godín ​El uruguayo Diego Godín, capitán del Atlético de Madrid, anunció el martes su salida del club tras nueve temporadas y este domingo fue alineado por última vez en su estadio como rojiblanco, el domingo contra el Sevilla (1-1) en la 37ª jornada de la Liga española.

Actualizado: 12 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

"Quería disfrutar de cada minuto, cada instante, se hace complicado separar los sentimientos del juego. Por suerte se empató, queríamos certificar la segunda posición, y ahora a disfrutar este momento con mi gente", explicó Godín a la cadena de televisión Movistar.

Titular por 388ª ocasión con el club 'colchonero', Godín tuvo la oportunidad de recibir el cariño de los aficionados en el Metropolitano. En la última jornada, el Atlético será visitante, en el campo del Levante.

En las gradas del nuevo coliseo del Atlético eran especialmente visibles los hinchas con la camiseta del uruguayo, uno de los iconos de la 'era Simeone'.

Antoine Griezmann, gran amigo de Godín, al que hizo padrino de su hija, llegó al estadio vestido con una camiseta con el número 2 de su compañero y con un mate.

Al final del encuentro, los jugadores del Atlético hicieron un pasillo en homenaje a Godín, que posó en el césped, con los ojos enrojecidos por la emoción, al largo de una gran pancarta donde se podía leer "Gracias Godín".

Diego Godín llegó al Atlético en 2010 y finaliza su contrato en junio.

Sin destino anunciado

El martes, entre lágrimas por la emoción, anunció su salida del club y según la prensa estaría cerca de unirse al Inter de Milán.

"Hasta que no acabe la temporada, por respeto a mi afición, hasta que no acabe de jugar con esta camiseta, no voy a hablar de otro equipo ni nada", señaló.

En mayo de 2014, el combativo defensa entró en la historia del Atlético al conseguir el gol que dio el título de la Liga española a su club en el campo del Barcelona (1-1).

Godín también firmó un gol en la final de la Liga de Campeones de ese año ante el Real Madrid, pero no bastó para que el Atlético fuera campeón (derrota 4-1 en la prórroga). También jugó con el Atlético la final de la Champions en 2016, igualmente con derrota ante el Real Madrid.

Con el Atlético, además de la Liga española 2013-2014, se llevó también una Copa del Rey (2013) y dos Europa League (2012, 2018), entre otros éxitos. Con Uruguay conquistó la Copa América en 2011.

"Son muchas cosas vividas, muchos años. Lo bueno, lo malo, todo. Muchos momentos con amigos y compañeros de vestuarios, que son mi familia", explicó.

AFP