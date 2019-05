Djokovic superó a Tsitsipas y se coronó por tercera vez en Madrid El número uno del mundo, Novak Djokovic, ganó por tercera vez este domingo el Masters 1000 de Madrid, tras imponerse con solvencia al joven griego Stefanos Tsitsipas, número nueve mundial, por 6-3, 6-4.

Actualizado: 12 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

En su segundo título de la temporada tras el Abierto de Australia, Djokovic volvió a levantar el trofeo en la Caja Mágica de la capital española, tres años después de su último triunfo en 2016, cuando superó a Andy Murray en la final.

El serbio, que en 2011 había ganado su primer Masters 1000 madrileño venciendo a Rafa Nadal, cuenta ya con 74 trofeos en su palmarés, 33 de ellos en Masters 1000.

"Estoy muy contento. Ayer decía tras mi semifinal que esa victoria era importante para mía, para mi confianza. He jugado algo de mi mejor tenis aquí", dijo este domingo en la pista Djokovic tras ganar.

Tsitsipas, de 20 años y que había ganado en cuartos a Alexander Zverev (4º) y en semifinales a Rafa Nadal (2º), no pudo redondear su hazaña en la tierra batida madrileña ante el número uno mundial.

Sin confianza

El griego, que perdió la segunda final de Masters 1000 de su joven carrera, podrá consolarse con su subida al séptimo puesto del ránking mundial el lunes, su mejor posición.

Djokovic se mostró intratable en esta final, tras un recorrido impecable en Madrid donde no perdió ni un solo set.

"No me he sentido cómodo, no tenía confianza", dijo Tsitsipas en rueda de prensa tras la final, añadiendo que "no he estado bien físicamente", tras su exigente partido de la víspera contra Nadal.

El serbio se mostró más fresco con un día más descanso que su rival al no haber jugado los cuartos de final por la retirada del croata Marin Cilic.

En la primera manga, dominó el número uno del mundo ganando de entrada tres juegos seguidos, una ventaja que acabó siendo definitiva para cerrar el set en apenas 44 minutos.

Firme con su saque y seguro desde el fondo de la pista, Djokvovic aguantó los ataques de Tsitsipas, que no dudaba en subir a la red buscando los golpes que tan buen resultado le habían dado la víspera contra Rafa Nadal.

"Ha jugado de una forma inteligente, me ha movido alrededor de la pista, sabía que me tenía que mover", consideró Tsitsipas.

En el segundo set, el tenista griego se mostró más entero, aguantando las acometidas de Djokovic al que logró levantarle dos bolas de rotura en el 1-1, aunque en ningún momento pareció poner contra las cuerdas al serbio.

Djokovic alcanza a Nadal

Con el 4-4 en el marcador, el número uno del mundo logró romper entonces el servicio del griego para luego cerrar el set y la final con su servicio a la cuarta bola de partido.

La victoria permite a Djokovic sumar su 33º título de Masters 1000, alcanzando a Rafa Nadal como jugador más laureado en la categoría de los torneos más prestigiosos después de los de Grand Slam y, de paso, consolidarse aún más en la cabeza del ránking mundial.

Tsitsipas, por su parte, tras su semifinal en Australia, que le permitió entrar entre los diez mejores del mundo, subirá al séptimo puesto del ránking el lunes.

Ganador en Marsella y Estoril en 2019, es el jugador que más victorias ha conseguido desde el inicio de la temporada y se erige en una de las figuras a tener en cuenta en Roland Garros.

AFP