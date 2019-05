“Veremos si los que están en la cancha nos ayudan” a participar de las elecciones Fernando Amado rechazó el acuerdo con Pablo Mieres porque el senador "decidió cortarse solo y llevarse la pelota para su casa" y analiza si su grupo se presentará a las elecciones este año.

Actualizado: 16 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

Amado comunicó este miércoles que no será parte de La Alternativa ni el Partido Independiente en las elecciones de este año.

"El tiempo que nos tomamos fue porque queríamos tomar distancia de la implosión de la Alternativa con ribetes de culebrón caribeño. La decisión que tomamos es no aceptar el acuerdo que propone el Partido Independiente", señaló en entrevista con No toquen nada de DelSol FM.

"Estamos muy tranquilos con nuestras ideas y convicciones, de no seguir camino con un socio que evidentemente le perdimos totalmente la confianza y no cumplió con su palabra empeñada", dijo Amado.

Actualmente el grupo UNIR de Amado no tiene lema y por lo tanto no puede presentarse a las elecciones por sí solo.

"Están todas las posibilidades sobre la mesa. Puede ser que no participemos porque de aquí a la elección no encontremos una opción política que nos entusiasme", aseguró.

Mieres "se llevó la pelota para su casa"

"Uno de los incumplimientos del Partido Independiente tiene que ve con que nosotros hicimos fe en que estas cosas no iban a pasar. Si no, al irnos del Partido Colorado hubiéramos hecho el trámite para tener lema, no nos hubiera costado mucho trabajo", dijo.

Además incidió un factor económico. "Todos somos sectores muy pobres y hay un adelanto por los votos al Partido Independiente por la elección pasada, un crédito en el BROU, que era mucha plata. Participar con otro nombre significaba no tener acceso a eso", explicó.

"No tenemos ninguna aspiración de entrar al Partido Independiente. Nuestro interés fue generar un polo de izquierda democrática que logre generar una herramienta política de moderación de izquierda, que sea ajena a la bipolaridad que se está armando entre restauración y continuismo", dijo Amado.

"Del momento en que la Convención del Partido Independiente y Pablo Mieres deciden unilateralmente, por sí y ante sí, tomar la decisión de salirse de La Alternativa a partir de los conflictos con Selva Andreoli, evidentemente decidió romper y destruir algo que habíamos ido forjando y que teníamos toda nuestra energía puesta en ella. Además nos enteramos por la televisión", añadió.

"El Partido Independiente decidió cortarse solo y llevarse la pelota para su casa. Ahí se rompió totalmente la confianza", dijo.

"Nosotros sin comerla ni beberla miramos por televisión miramos por televisión en la cual Mieres termina destruyendo una herramienta política que había costado mucho construir, producto de un entredicho entre dos socios que ninguno éramos nosotros", expresó.

¿Qué pasa en octubre?

UNIR no va a participar en las elecciones internas.

De cara a octubre, Amado no descartó al Frente Amplio ni al Partido Colorado.

"No somos una sociedad anónima, no es una quermés donde UNIR va a pensar en virtud de lo que más le convenga a sus acciones. Acá hay un grupo con ideas, ideología, una trayectoria, forma de pensar. ¿Me ven con Manini? No. ¿Con Zubía? No. UNIR claramente tiene una línea de pensamiento, acción y coherencia y va a seguir en esa misma línea", afirmó.

"Las circunstancias, hechos y no nosotros, sino los actores políticos que están en la cancha, son de lo que más depende si pasada la interna sentimos que existe compatibilidad o proyecto político en el cual podamos encastrar, empalmar, amalgamarnos, ideológicamente, para poder participar desde un punto de vista electoral", agregó.

"El mundo no se acaba en una elección. La coherencia vale más. El capital político que se haya ido construyendo vale más. No es lo ideal, queremos participar y cristalizar esa acumulación política en puestos de poder en el Parlamento para tener incidencia en el quinquenio que viene. Veremos si la coyuntura país y los que están en la cancha nos ayudan a tener una opción o no", dijo Amado.