Es “un mito” que la Policía no tiene garantías para trabajar El subdirector de la Policía Nacional, Hugo De León, dijo este jueves en No toquen nada que la policía tiene las garantías para usar el arma de reglamento en las ocasiones estipuladas por la ley.

Actualizado: 16 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

Según De León, a partir de la aprobación de la Ley de Procedimiento Policial existe un marco normativo que le da respaldo a la Policía.

“Hoy sí realmente tenemos mucha garantía y mucho respaldo para trabajar. No comparto en absoluto cuando se dice que la Policía Nacional hoy no tiene garantías, no tiene respaldos, está con las manos atadas. Para nada. Rechazo enfáticamente eso. La Policía tiene respaldo, tiene garantías para trabajar. Es un mito que debe ser deterrado”, afirmó De León en No toquen nada.

De León ingresó al trabajo policial en 1985 y desde entonces ha ocupado distintas funciones y direcciones en el Ministerio del Interior. “Nunca me sentí limitado ni con las manos atadas para trabajar”, dijo.

“El mayor respaldo para el policía está en hacer las cosas bien. Actuando acorde a la Constitución y la normativa vigente el polícía no va a tener ningún inconveniente”, consideró.

De León afirmó que desde 2008, con la promulagación de la Ley de Procedimiento Policial “hay aún mayores garantías”.