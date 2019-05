La adicción a internet: “un problema que no es solo de niños y adolescentes” El doctor en Sociología Matías Dodel dijo a No toquen nada que la adicción a internet “no es una epidemia y también alcanza a adultos. El control del tiempo de uso se va aprendiendo. También se va a aprender a regular, no hay que dejarlo ser”.

Actualizado: 19 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

