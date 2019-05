“Estuvo cuando mataron a Lola Chomnalez, no puedo determinar si fue el homicida” El fiscal de Rocha Jorge Vaz solicitó el procesamiento con prisión de un hombre como co autor del homicidio de Lola Chomnalez.

Actualizado: 21 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

Lola Chomnalez fue asesinada en el balneario Valizas el 28 de diciembre de 2014 y, según sostuvo fiscal Vaz en su pedido de procesamiento, el imputado habría estado en el lugar en el “momento de la consumación del homicidio, sin haber impedido el mismo, ni haber denunciado el delito con posterioridad”.

Este hombre implicado ya había declarado en el caso en 2015, pero su participación en el hecho fue descartada porque el ADN encontrado en la toalla y en la cédula de Chomnalez no coincidió con el suyo. Sin embargo, ante la presentación de nueva evidencia, el fiscal explica que eso pasó porque el imputado no revisó la mochila ni el monedero de la víctima, pero eso no lo excluye del crimen dado que no fue el único partícipe del delito, según los análisis forenses y criminalísticos.

“Existen elementos irrefutables de que estuvo en el lugar cuando mataron a Lola Chomnalez. No puedo determinar si fue el autor material. Sí tengo la plena convicción de que estuvo, no puedo determinar si fue el homicida”, explicó Vaz en rueda de prensa.

En su pedido, el fiscal, afirmó que “si bien aún no existe la prueba directa de su participación, el hombre da detalles de lugar y de cómo acaecieron los hechos, que sólo una persona que los presenció puede saberlos”.

Además, Vaz destacó que el implicado tuvo un gran cambio en su comportamiento luego del asesinato. El fue implicado en el caso por una denuncia anónima que recibió la policía. En ella se relataba que esta persona llegó a su casa en Canelones “en forma desesperada y vendió todas sus cosas rápido”. El denunciante, que le compró una televisión, escuchó como el imputado le decía a otra persona “que se tenía que ir porque tuvo un problema grave en el departamento de Rocha con una muchacha y que tenía que desaparecer, borrarse, que no lo encuentren”.