Por seguridad, el armenio Mkhitaryan no viajará a Azerbaiyán para final de Europa League Arsenal anunció que el centrocampista armenio Henrikh Mkhitaryan no viajará a Bakú para disputar la final de la Europa League debido a las preocupaciones por la seguridad del futbolista, aunque Azerbaiyán respondió después que puede jugar sin temor, haciendo un llamamiento a no mezclar "política y deporte".

Actualizado: 21 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

OLLY GREENWOOD / AFP (Todos los derechos reservados)