“Se pierden vidas” porque la respuesta a emergencias no está organizada “Cuando la víctima de un siniestro de tránsito no va al lugar adecuado, en el tiempo adecuado, se pierden vidas, se aumentan las secuelas encefálicas y eso es lo que nos sucede actualmente en Uruguay”, dijo el Profesor Titular del Departamento de Emergencia, Fernando Machado.

Actualizado: 22 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

Uruguay tiene una muy buena relación per cápita de ambulancias y un buen sistema prehospitalario, pero la falta de organización de los recursos hace que no haya una buena respuesta en situaciones de emergencias

“Lo que asegura el éxito no son los recursos, sino la organización de los mismos en forma sistematizada. De nada sirve que nuestro país cuente con un sistema prehospitalario muy robusto y que las rutas nacionales no tengan cobertura de emergencias y que un paciente que tiene un siniestro quede horas esperando que alguien vaya a atenderlo porque por la falta de organización, las jurisdicciones determinan que los móviles que están en los departamentos no puedan salir a las rutas”, dijo el ex presidente del Sindicato Médico del Uruguay y Profesor adjunto del Departamento de Emergencia, el cirujano Julio Trostchansky.

En 2017 el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y la Facultad de Medicina presentaron un anteproyecto de ley para mejorar la respuesta a las emergencias. Pero pasaron dos años y ese anteproyecto no logró avances a nivel parlamentario ni del Poder Ejecutivo.

El Profesor Titular del Departamento de Emergencia, Fernando Machado, dijo que con esa iniciativa se pretendía organizar el sistema y contó que los países que se organizaron bajaron las muertes entre un 10 y 20%. “Está demostrado en el mundo entero que los traslados secundarios, cuando la víctima de un siniestro de tránsito no va al lugar adecuado, en el tiempo adecuado, se pierden vidas, se aumentan las secuelas encefálicas y eso es lo que nos sucede actualmente en Uruguay. Todos los días vivimos situaciones de pacientes que sufren uno y hasta dos traslados secundarios hasta alcanzar un tratamiento definitivo”, aseguró.

Por su parte, el médico intensivista Gerardo Barrios, ex presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), dijo que al igual que pasó con otras iniciativas legales, hay intereses que se verían afectados. “No sé si esta es la mejor opción, lo que sí sé es que tenemos que poner este tema sobre la mesa y discutirlo, porque nadie es ajeno en la responsabilidad que tiene. Bienvenida la discusión, es eso lo que hay que hacer y no pensar que es un problema de otro. Que un diputado piense que este es un proyecto de otro porque no llega por tal vía o no lo impulsa tal o cual es un problema de otro o porque le genera problemas con alguien. Un cirujano del interior me preguntó por qué iba a tener que enviar a un traumatizado grave a otro centro si él lo podía resolver. Ni siquiera se entiende la esencia de un sistema organizado”, afirmó.