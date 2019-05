Legítima defensa presunta policial que propone Lacalle Pou “no es necesaria, ya está consagrada” Hugo De León, subdirector de la Policía Nacional, dijo en No toquen nada que la propuesta de Luis Lacalle Pou de establecer la legítima defensa presunta para la actuación policíal “no tiene sentido”.

Actualizado: 25 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

En entrevista con No toquen anda, De León respondió a la falta de respaldo que, según Lacalle Pou, hoy tienen los policías para actuar contra el delito. Ese ha sido uno de los temas que con más fuerza ha sostenido el precandidato del Partido Nacional.

“El respaldo y la garantía está dada no solamente en la normativa, en la Constitución, en la Ley de Procedimiento y todas las normas concordantes pero también está dada en la tecnología. Hoy el policía tiene un buen armamento y moderno. Casi todos los policías tienen pistolas buenas, que no se trancan, y con buenas balas. En ese sentido no hay inconvenientes. Tienen chaleco antibalas todos los policías que están en la calles pero también tienen buena capacitación”, dijo De León.

El subdirector de Policía señaló que también están respaldados por la “reforma profunda” que se hizo en la capacitación de los agentes y por el “buen salario”.

“Hoy hay un buen salario y por eso se presenta mucha gente. Es atractivo entrar a la policía. Cuando hacemos un llamado hay más gente que vacantes”, señaló. Además, opinó que la policía uruguaya tiene la credibilidad de ser “una de las que tiene más bajos niveles de corrupción en el mundo”.

De León también afirmó que el respeto a los derechos humanos es otro factor que respalda a la policía.

“Es una policía que no hace ningún tipo de discriminación para ingresar a sus filas. No hay discriminación racial, en cuanto a orientación sexual, política, económica o social. Eso es muy importante”, dijo.

Legítima defensa presunta

En una de sus presentaciones de campaña, Lacalle Pou dijo que habría que mejorar el respaldo a la policía.

“No vamos a dejar que la delincuencia ande a sus anchas con su propia ley cuando el Estado tiene que asegurar la paz a la gente. Y el mensaje a la Policía va a ser: 'con respeto a la ley, a los procedimientos policiales, si está en un momento de peligro, tire en nombre de los uruguayos y va a estar respaldado por el gobierno'”, dijo Lacalle en San José.

De León discrepó con esa apreciación. “El respaldo está en totum. Jamás cuestionamos a los policías que están en la calle; al contrario, los apoyamos. Y también los fiscales porque con el nuevo código trabajamos juntos. El respaldo está. La policía tiene garantías para trabajar y tiene respaldo para trabajar”, dijo.

Consultado sobre el proyecto del senador Lacalle Pou para establecer la “legítima defensa presunta” en la actuación policial, dijo que no es necesario.

“No le veo sentido porque no es necesario, ya está consagrado. Se presumiría que el policía cuando hace el uso del arma de fuego es inocente. Y sí, es inocente porque rige el principio de presunción de inocencia”, dijo.

“El policía cuando utiliza el arma de fuego como último recurso está ejecutando un acto ordenado y permitido por la ley”, agregó.