Sindicato del taxi insultó y tiró billetes a ediles por abrir registro de apps La Junta Departamental de Montevideo aprobó la reapertura del registro de permisarios de aplicaciones de transporte por aplicaciones con un tope de 4.000 cupos.

Actualizado: 31 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

Durante la votación de la reapertura del registro de permisarios de conductores de aplicaciones los ediles fueron insultados por representantes del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (el Suatt). “Traidores” y “vende patria” fueron algunos de los gritos que se escucharon desde las barras. Además, los trabajadores les arrojaron billetes con la cara del intendente Daniel Martínez y monedas.

“Los únicos que se benefician con esta reapertura y reglamentación son Uber y la intendencia, que sigue cobrando un canon, ínfimo, pero se ve que quiere tener parte del negocio”, dijo a canal 10 Federico Pereyra, secretario general del Suatt, explicó que se oponen a la reapertura por considerar que beneficia a Uber.

El decreto fijó un plazo de 15 meses, a partir de que la intendencia promulgue el texto, para que los actuales permisarios se ajusten a las nuevas disposiciones. La inscripción de nuevos permisarios todavía se mantiene suspendida desde el 2 de mayo de 2018.

Además, el decreto establece que el cupo de 4.000 permisos se mantendrá durante esos primeros 15 meses y luego podrán modificarse si se entiende necesario.

Hasta ahora los únicos que se han quejado públicamente de la redacción final del decreto son la empresa Uber, que quiere una reapertura del registro sin tope, y el Suatt.

Pablo Inthamoussu, director de Movilidad de la IM, dijo que no está de acuerdo con la opinión del sindicato de taxistas. “Respetamos sus opiniones, pero no los compartimos. Porque uno de los objetivos del decreto es preservar el sector del taxi para que la irrupción de nuevas tecnologías y modalidades no deje gente por el camino, como ocurrió en algunos lugares”, afirmó.