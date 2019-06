Peñarol pierde en Cerro Largo y su ventaja en la Anual se achica Cerro Largo derrotó 1 a 0 a Peñarol con gol de Sebastián Sosa de tiro penal y terminó de gran manera un muy buen torneo. El Carbonero cierra el Apertura con tres ventaja sobre Fénix y cuatro sobre Nacional y Danubio.

Actualizado: 02 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

Cuando Peñarol ganó el Apertura a dos fechas del final, tenía ocho puntos más que Fénix y nueve más que Nacional y Danubio. Un par de partidos después esa ventaja se redujo de manera considerable luego de que el equipo de López ganara un punto de los últimos seis.

Las rotaciones decididas por el entrenador, algunas lesiones, las bajas por el Mundial Sub 20 y un mal funcionamiento colectivo, opacaron el cierre del campeón. Sin respuesta futbolística ni física, sin intensidad, sin ideas, con cambios que no modificaron nada, fue superado por su rival.

Cerro Largo aprovechó y ganó en su casa. La campaña del equipo del interior ha sido fantástica y esta victoria está a la altura de lo que fue su andar en el torneo. Los de Danielo Núñez ganaron siete partidos, consiguieron 24 puntos y sacaron cuatro de seis ante los grandes.

A Peñarol lo superó de manera notoria y si no ganó por mayor diferencia fue porque no estuvo fino en la definición, sobre todo en el segundo tiempo. Cerro Largo no pierde en su casa hace más de un año.

Fue además, el último partido de Sosa, el goleador de Cerro Largo, que seguirá su carrera en el fútbol mexicano.