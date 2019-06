Uruguay espera un grupo competitivo y sueña con la final de Copa América, asegura Stuani Uruguay espera un "grupo competitivo" en la Copa América Brasil-2019 y se ilusiona con llegar a "instancias finales" y "pelear" el título, dijo este lunes el delantero Christian Stuani.

"Es un grupo competitivo. No tenemos la menor duda. Son selecciones importantes", comentó el delantero del Girona español sobre la llave C que conforman los celestes junto a Chile, Ecuador y Japón en el certamen brasileño.

Uruguay tiene una "ilusión muy grande por pelear la Copa y llegar a instancias finales", añadió Stuani en rueda de prensa en el Complejo Celeste.

"El primer partido (ante Ecuador) es muy complicado y tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible para conseguir ese primer triunfo que de tranquilidad", reflexionó Stuani quien, de completar la recuperación de una lesión, se perfila como eventual sustituto del goleador Luis Suárez en caso de que 'el pistolero' no llegue al debut tras ser operado de una rodilla en mayo.

Suárez se integrará el martes a los entrenamientos.

Consultado sobre la posibilidad de que sea el reemplazo de Suárez, Stuani respondió: "Cada uno intenta prepararse de la mejor manera para llegar bien, para estar en condiciones. Sabemos que Luis está en plena recuperación y seguro que lo vamos a tener acá esta semana".

Son 22

Los celestes entrenaron durante la mañana del lunes en el Complejo Celeste.

Mientras los delanteros liderados por Edinson Cavani practicaron jugadas en velocidad y trotaron alrededor de la cancha, los arqueros encabezados por Fernando Muslera, la defensa de Diego Godín y José María Giménez, y los mediocampistas y laterales hicieron fútbol en espacios reducidos.

Un par de 'picados' y un partido cerraron la práctica que se realizó con una ausencia notoria.

Oscar Tabárez tuvo a 22 jugadores a disposición, en espera de que se integre Suárez.

La expectativa por la recuperación de Suárez es mayúscula. Por carisma y capacidad goleadora, y por su sociedad explosiva con Cavani, el delantero del Barcelona es una figura fundamental si Uruguay quiere aspirar al título.

"No me quiero adelantar porque las lesiones son por circunstancias y no por voluntad de los jugadores", pero Suárez es "muy profesional y tiene antecedentes buenos en otro tipo de recuperación", había dicho Tabárez, de 72 años, en el primer contacto con la prensa durante las prácticas de Uruguay de cara al certamen que se disputará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio.

La selección de Tabárez tendrá su primer partido del certamen el 16 de junio ante Ecuador, en Belo Horizonte.

