Neymar se rompió los ligamentos y quedó fuera de la Copa América Neymar quedó fuera de la Copa América debido a la "gravedad" de la lesión que sufrió en el tobillo derecho durante el amistoso de la selección brasileña ante Catar, informó la madrugada del jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Actualizado: 06 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

"Debido a la gravedad de la lesión, Neymar no tendrá condiciones físicas ni tiempo de recuperación suficiente para participar en la Copa América Brasil 2019", indicó la CBF en un comunicado.

La nota señala que el atacante del Paris Saint-Germain (PSG) sufrió una "ruptura de ligamentos en el tobillo derecho".

La comisión técnica de la Seleçao, agrega, se reunirá este jueves para discutir la designación de un sustituto del número 10.

En una jugada disputada con un catarí en el minuto 17, Neymar aparentemente pisó en falso con su pie derecho y demoró unos segundos para levantarse. Tras quejarse de dolor, salió del campo cojeando.

Fue atendido en el banco por el médico de la Selecao, Rodrigo Lasmar, y en el minuto 20 dejó la cancha hacia el vestuario, cojeando, con una bolsa de hielo en el tobillo y ayudado por dos hombres. Fue reemplazado por Everton.

Neymar contaba con el amistoso del miércoles de la Seleçao contra Catar para que se volviese a hablar más de su fútbol que de la acusación de que violó a una mujer, pero una lesión lo sacó rápidamente de la cancha y lo privará de la Copa América que se abre la semana próxima en Brasil.

​Reciente protagonista de agresiones, sanciones por indisciplina y con irregularidad en su desempeño, Neymar, el jugador más caro del mundo, tenía la oportunidad en la Copa América de mejorar su imagen después de su flojo desempeño en el Mundial de Rusia-2018.

"Hoy tengo uno de los partidos más difíciles de mi carrera, e incluso más, dadas las circunstancias", había escrito el delantero de 27 años en Instagram antes de saltar al césped del estadio Mané Garrincha de Brasilia para enfrentar a la modesta selección catarí, invitada al certamen continental.

"Solo quiero agradecer a DIOS, a mi FAMILIA, a mis AMIGOS y a todos aquellos que me enviaron mensajes positivos para que pudiese mantenerme equilibrado y enfocado", afirmó en el mismo mensaje.

Poco antes del encuentro, la presión se acrecentó, cuando la televisión SBT difundió la primera entrevista de Najila Trindade Mendes de Souza, la mujer que lo acusó de haberla violado a mediados de mayo en un hotel de París.

El ídolo brasileño niega esa versión y afirma haber caído en una "trampa" con fines de extorsión.

Para demostrarlo, difundió el sábado pasado un video que reproduce presuntas conversaciones en WhatsApp con su acusadora, con fotos íntimas que esta le habría enviado.

Una iniciativa que llevó a la justicia brasileña a convocarlo a declarar por divulgación de imágenes de carácter sexual sin consentimiento, un delito pasible en Brasil de 1 a 5 años de cárcel. La comparecencia, según la prensa brasileña, debería llevarse a cabo este viernes en Rio de Janeiro, aunque los abogados de Neymar pidieron aplazarla hasta el lunes.

Las declaraciones de Trindade

"Era mi intención (...) tener una relación sexual con él", dijo en la entrevista con SBT la mujer que lo acusa de haberla violado.

La joven brasileña, que se define como modelo, dijo que había conocido a Neymar en una red social y que el deportista le pagó su pasaje y su estadía en París, pero que las cosas no ocurrieron como ella preveía.

En el primer encuentro, relató, Neymar "estaba agresivo, totalmente diferente al chico que conocí en los mensajes. Como yo tenía muchas ganas de estar con él, dije ok, voy a intentar manejar esto".

"Comenzamos a acariciarnos, a besarnos, hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y dije las primeras veces, ok, todo bien. Después comenzó a lastimarme mucho, pedí que parase, porque me dolía. Él me dijo 'disculpa, linda'. Le pregunté si trajo preservativos, dijo que no, y yo dije que no ocurriría nada (...) Él me volteó y cometió el acto, y mientras cometía el acto continuó golpeándome en el trasero violentamente. Fue muy rápido", relató.

El portal G1 publicó el miércoles por la noche un video que circula en las redes sociales, en los que se ve una disputa en una habitación entre Neymar y la mujer, que golpea al jugador, sin que se conozca el desenlace de la pelea.

El abogado de la joven, citado por G1, admitió que la filmación podría haber sido hecha por su cliente durante el segundo encuentro en París, para demostrar que Neymar la había "agredido".