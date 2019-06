Justin Bieber, Ed Sheeran, Billie Eilish y Billy Ray Cyrus entre lo más escuchado Germán Osorio habló en No toquen nada sobre quiénes están liderando los ránkings musicales.

Actualizado: 10 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

En base a la columna “Qué se está escuchando” de Germán Osorio en No toquen nada de DelSol 99.5.

Justin Bieber y Ed Sheeran - I don't care

La sociedad de Ed Sheeran con Justin Bieber tiene una nueva canción estrenada el pasado 10 de mayo y a pesar de recibir distintas críticas, tanto positivas como negativas, la canción se transformó en hit instantáneo.

Hoy en día ocupa el puesto número uno en la lista global de Spotify y con solo tres semanas en Youtube ya supera las 91 millones de visualizaciones.

“I don’t care” es una canción en la que Ed Sheeran y Justin Bieber han querido centrarse en las enfermedades mentales y aportar su granito de arena a visibilizar este tipo de problemas.

A Sheeran y Bieber se los esta acusando de plagiar la cancion “I don't care” de la artista Cheryl Cole del año 2014. Por ahora, ninguno de los tres artistas ha comentado nada al respecto.

Billie Eilish - Bad Guy

El exito de Billie Eilish sigue firme ocupando los primeros puestos a lo largo del planeta. Se mantiene en el primer lugar de los charts en varios paises y en otros fue desplazado por el tema de E. Sheeran y J. Bieber. Además ocupa el número uno del Billboard 200 con su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Lil Nas X y Billy Ray Cyrus - Old Town Road

Desde el mes pasado ocupa el numero uno de Billboard y aún no lo han podido desplazar de ese lugar. Este trap - country que es sensacion en el mundo y que se convirtió en éxito por un desafío viral es Old Town Road

Sech y Darell - Otro trago

Sech es un cantante y compositor panameño que tomó gran revuelo a nivel internacional gracias a la popularidad de canciones como “Qué más pues (Remix)”, una megacolaboración que reúne a Maluma, Nicky Jam, Farruko, Justin Quiles, Dalex y a Lenny Tavárez.

En esta tendencia -transformada ya en fórmula- de la música latina donde se unen artistas para lanzar singles, el panameño Sech se asoció con el puertorriqueño Darell, conocido por Te boté.

Esta canción -que tiene un año y dos meses, y más de 1.000 millones de reproducciones en Youtube- lo tiene a Darell como uno de los intérpretes, aparte de otros reggaetoneros famosos como Ozuna, Bad Bunny y Nicky Jam.

El nuevo hit de la música latina nace entonces de la sociedad entre el panameño Sech y el boriqua Darell. La canción se llama “Otro trago” y está número uno en la lista 50 de Spotify Uruguay y número cuatro en la lista global de Spotify. En Youtube supera las 144 millones de reproducciones a poco menos de dos meses de haberse estrenado.