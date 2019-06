El 'Messi japonés' que enfrentará a Uruguay en la Copa América La selección de Japón no podría haber elegido mejor escenario que la Copa América para presentar al mundo futbolístico a Takefusa Kubo, apodado el 'Messi japonés', llamado a crear un gran revuelo en el torneo sudamericano tras ser convocado por primera vez por los Blue Samurais.

Kubo recibió su apodo cuando, con 9 años, fue invitado a entrenarse en La Masía, la academia del Barça en la que se formó también Messi, y donde destacó por su capacidad para regatear.

Un apodo, no obstante, no demasiado original en un continente asiático que ya conoció en el pasado a un 'Zico tailandés', a un 'Cristiano Ronaldo iraquí' e incluso a un 'Wayne Rooney norcoreano'... jóvenes de los que después poco se supo.

Aunque la prensa japonesa asegura que el Barça quiere repescar a este adolescente ahora que acaba de cumplir los 18 años (el 4 de junio) para acabar de formarlo y, quién sabe, tomar un día el relevo del astro argentino en el club azulgrana.

No sólo el Barcelona, también el Real Madrid y el París SG están interesados en este jugador, que llamó la atención de los grandes clubes europeos tras su participación en el Mundial Sub-20 en 2015... ¡cuando sólo tenía 15 años!

Kubo es uno de los 13 jóvenes incluidos por el seleccionador Hajime Moriyasu que se estrenarán como internacionales en la Copa América, un torneo que el técnico nipón quiere aprovechar para que los jóvenes se fogueen y construir el equipo que defenderá al país en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

Esta misma temporada, Kubo se convirtió en el goleador más joven de la historia de la J-League, lo que le catapultó al estrellato en su país, codeándose con leyendas del fútbol nipón como Hidetoshi Nakata y Keisuke Honda.

Sus videos en Youtube, que recogen sus mejores jugadas, se viralizaron, aunque Kubo no quiere que le comparen con Messi.

Sin miedo

"No me gusta que me comparen con Messi, aunque algún día espero se capaz de jugar como lo hace él", aseguró en alguna ocasión.

Un poco más alto que el astro argentino (mide 1,73 metros), Kubo coincide con Messi en tener un centro de gravedad muy bajo y una gran visión del juego para encontrar pases entre los defensas allá donde sólo los ven los elegidos.

Japón se enfrentará en la primera fase de la Copa América, que comienza el 14 de junio, a Chile, Uruguay y Ecuador, en el grupo C.

Kubo, llamado a ser la estrella del equipo olímpico en 2020, asegura que los 'Baby Samurai' acuden a Brasil sin miedo, pese a tener una llave muy complicada.

"Equipos como Brasil tienen serias ganas de ganar, por lo que tendremos que igualar esos deseos de triunfo de nuestros rivales cuando saltemos al césped", explicó a los medios locales.

A comienzos de este año, para la disputa de la Copa de Asia, el seleccionador Moriyasu dejó fuera del equipo a jugadores clave en los últimos años como Honda, Shinji Kagawa y Shinji Okazaki. Pese a ello, Japón llegó a la final, donde fue derrotado 3-1 por Catar, el otro equipo invitado a la Copa América.

"Estamos tratando de sacar una nueva generación de jugadores y (la Copa América) es una buena oportunidad para que ganen una experiencia muy valiosa", ha justificado el técnico.

Su entrenador en el FC Tokyo Kenta Hasegawa considera que el talentoso centrocampista tiene una gran ocasión para darse a conocer a nivel mundial.

"Takefusa no necesita una niñera, ha madurado mucho. Esta clase de oportunidades sólo te llegan una vez en la vida, por lo que sólo puede sacar beneficio de esta experiencia", explicó a los medios de su país.

