Abastecimiento de supergás se normalizará en 48 a 72 horas Este lunes se levantó el conflicto del supergás que había generado desabastecimiento de garrafas por corte del envasado.

Actualizado: 11 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

El lunes se firmó el convenio que estaba pendiente después de cinco meses de negociación entre las partes y se levantó la medida de paro en las plantas de envasado.

Andrés Guichón, de uno de los sindicatos del supergas, le dijo a Radio Uruguay que desde este martes se comienza a envasar nuevamente y que la situación podría demorar tres días en normalizarse.

"Empezaríamos a envasar desde temprano en todas las plantas y esperaremos que en 48 a 72 horas se esté normalizando la situación", afirmó.

Martín Machado, presidente de la Asociación de Distribuidores, dijo a Canal 12 que la normalización demorará por lo menos hasta el viernes y comentó el problema en la negociación que generó el desabastecimiento.

"La negociación nos fue dura. Durante cinco meses estuvimos negociando, fue una negociación como todas, de cinco a seis meses. El problema fue el día jueves que uno de los sectores no se presentó el preacuerdo que tenían, y a partir de ahí fue que se endurecieron las medidas del sindicato. Creíamos que no eran convenientes, creíamos que después de cinco meses de buenas negociaciones y diálogos teníamos que avanzar y no que pasara esto, pero bueno, el final fue un final bueno", afirmó.