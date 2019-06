Pese a apagón histórico por falla en Argentina, UTE defiende interconexión regional Algunos barrios de Montevideo aún siguen afectados por el apagón que este domingo dejó sin luz a todo Uruguay, Argentina y parte de Paraguay, Brasil y Chile.

Actualizado: 17 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

El domingo a las 18.30 UTE informó que se habían restablecido el 98,5% de los servicios eléctricos después de que el sistema eléctrico se cayera por una falla en Argentina.

Según explicó el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, la restitución se logró en menos de siete horas. Este lunes sobre las ocho de la mañana permanecía un 1,32% de los clientes sin servicio, fundamentalmente en Montevideo.

En el caso de Argentina el proceso es más lento, sólo un tercio de los afectados había recuperado la energía el domingo.

“Yo le diría que si tiene a su vecino todavía apagando el fuego, usted tiene que estar atento y saber que está en una situación que no es la normal. La tranquilidad de que no va a pasar nada que sea catastrófico más allá de tener alguna pequeña interrupción en algún otro momento pero nadie puede garantizar que hasta que Argentina vuelva a la normalidad no tengamos alguna instancia que nos arrastre”, afirmó.

El problema se debió a una falla muy grande en Argentina (en la red Yaciretá-Salto Grande), sin antecedentes por su magnitud. El corte se dio a las 7:06 del domingo y afectó a Argentina, Uruguay y parte de Paraguay, Brasil y Chile, ya que todos forman parte de un sistema de interconexión.

El presidente de UTE dijo que es una mala decisión abandonar la interconexión porque es una ventaja permitir el flujo de energía en ambos lados cuando en un lugar falta.

“Desde el punto de vista energético Uruguay es absolutamente autosuficiente y podríamos desconectarnos de Argentina. Ahora le puedo asegurar que sería una muy mala decisión desde el punto de vista de que ante cualquier contingencia que tengamos, no nos vamos a poder ayudar mutuamente. En el barrio trabajamos en equipo”, sostuvo Casaravilla.