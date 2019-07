Cosse “aceptaría” ser candidata a vicepresidenta Carolina Cosse dijo a No toquen nada que aceptará integrar la fórmula junto a Daniel Martínez si el Plenario del Frente Amplio se lo propone.

Actualizado: 01 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

"Hago un balance muy bueno de la campaña que hizo el Frente Amplio, aprendí muchísimo. Siento que empecé a hacer campaña de lleno el 5 de febrero y en estos meses me cambió, soy una mujer distinta a la que era cuando empecé", dijo Cosse.

"Hice al menos tres aportes. Primero, una mujer en una carrera importante para el país, haber sido una mujer entre 28 precandidatos fue un aporte a la política. Puse el tema del futuro del trabajo sobre la mesa y lo traté con la gente en mi contacto presencial en estos meses. Y siento que tanto yo como los otros tres compañeros aportamos muchísimo a la unidad del Frente Amplio", agregó.

Respectoa si está dispuesta a integrar la fórmula con Daniel Martínez, Cosse contestó: "Sí, yo aceptaría, pero es una definición del Frente Amplio".

"Me parece que hay que dejar que las cosas sucedan, que el Plenario se reúna, que tenga su discusión. Yo voy a aceptar la posición o la no posición que me proponga el Plenario porque soy frenteamplista, lo fui, lo soy y lo seguiré siendo", dijo.

Cosse negó que durante la campaña haya dicho que no aceptaría la vicepresidencia. "Siempre dije que aceptaría lo que el Frente Amplio me propusiera", señaló.

"Cuando uno asume una responsabilidad en política generalmente no asume siempre la misma responsabilidad. Yo no nací presidenta de Antel, no nací ministra, no nací precandidata. Son caminos que se llevan adelante", dijo.