“Ahora es toda tuya”: el desahogo de Sanguinetti Julio María Sanguinetti fue el primero en convencerse de que la derrota por 20 puntos no era suficiente para estar triste y con el correr de las horas logró contagiar a su gente. Crónica de la noche en la Casa del Partido Colorado.

Actualizado: 01 de julio de 2019 — Por: Nicolás Kronfeld

Sanguinetti sostuvo desde el comienzo que su candidatura buscaba reflotar al partido e instalar la idea de coalición de gobierno, para que los colorados tengan incidencia en las decisiones del país. Y al recibir la noticia de que no ganaba la interna (y luego saber que perdía por más de 20 puntos) mantuvo la compostura y el discurso.



Pero esa actitud no fue la misma en todos los dirigentes, que se lamentaban, mostraban amargura y hasta negaban declaraciones a los periodistas.

“Bravo presidente”

Cuando Sanguinetti llegó, sobre las 20 horas, sus seguidores lo saludaron con aplausos y gritos de “bravo presidente”. Lo felicitaron y le agradecieron. Hasta ese entonces, la televisión no había anunciado los resultados.



Un rato más tarde, la noticia del triunfo de Talvi enrareció el clima del local. Por un lado, silencio y desazón. Por el otro, aplausos tímidos cuando se anuncia que Sanguinetti es “el que salió segundo en el Partido Colorado”. Los aplausos parecían el acatamiento de aquellos que escucharon a Sanguinetti insistir con que “lo importante era reflotar el partido”.



El dos veces presidente de Uruguay escuchó los resultados y casi de inmediato comenzó a buscar a Guido Machado, el recientemente designado Secretario General del Partido Colorado. Se encerraron en la sala de reuniones y con los minutos fueron sumándose otros dirigentes: Luis Hierro López, Edgardo Martínez Zimarioff, Conrado Rodríguez, Pedro Bordaberry y Tabaré Viera.



Mientras transcurría la reunión, algunos seguidores de Ernesto Talvi llegaron a la casa del partido con actitud festiva, pero rápidamente notaron que sus compañeros de sector no habían llegado y postergaron sus gritos.



La junta de dirigentes duró alrededor de 30 minutos y a partir de ahí, comenzó otra larga espera por el candidato ganador, Ernesto Talvi. En ese rato, los gritos de “viva Julio” y “viva Sanguinetti” comenzaron a dar paso a los “viva Batlle” y “viva el Partido Colorado”: una muestra de que el discurso de unidad de Sanguinetti fue calando en la gente y la impronta de tristeza se disipaba.

Una larga espera

Los principales referentes del partido que no acompañaron a Talvi en las internas se apostaron a lo largo de la sala de espera de la Casa del Partido Colorado. Algunos seguidores de Talvi corearon el nombre de “Er-nes-to” pero no lograron contagiar.



Hasta que llegó Talvi: se dio un abrazo con Sanguinetti, se mostraron unidos y contentos ante las cámaras, sale la foto, hay muchísimos aplausos y parece no quedar lugar para divisiones.



Talvi pasa el zaguán de la casa, camina 12 de los 15 metros de la antesala del salón principal y cuando pasa delante de Diego Delgrossi, el humorista y profesor de Historia grita “viva Sanguinetti, carajo”.



Unos pocos responden “viva” y vuelve a asomar una división que parecía zanjada. Un grupo de talvistas grita “viva Battle” como respuesta y los que responden “viva” son muy pocos.



Aunque son extraños y tensos, también son los últimos instantes de la división por sectores. Los dirigentes completan la caminata y suben al estrado. La gente aplaude y grita. Se abrazan y dan la imagen de festejo y alegría que Sanguinetti promovió al comienzo de la jornada, ahora con sus seguidores también convencidos.

El “viva” del alivio

Alguien grita “viva el Partido Colorado” y muchos responden al unísono: “viva”. Inmediatamente después comienza a sonar el himno del partido, que es entonado por todos los presentes.



Las agrupaciones ya son parte del recueredo. Sanguinetti y Talvi se abrazan y cantan juntos. La canción termina y sigue una más digna de hinchada: “Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser gobierno, como la primera vez”.



Sanguinetti suspira como aliviado, lo mira a Talvi, le dice que siente una profunda alegría y agrega: “Ahora es toda tuya”.