Emergencias: “Lo peor es excederse en los diagnósticos y no tomar medidas concretas” Las falencias de respuesta del sistema de emergencias uruguayo se solucionarían con liderazgo de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), dijo el director del Hospital Maciel, Álvaro Villar.

Actualizado: 09 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

El director del Maciel sostuvo en No Toquen Nada (DelSol FM) que Uruguay tiene un buen sistema de emergencias, pero aún se necesita coordinar más porque hay falencias importantes y problemas no resueltos en el interior y las rutas nacionales. “Asse tiene que liderar la gestión, es una organización a nivel nacional, que tiene 1.200.000 usuarios. Pero liderar no significa que se haga cargo de todo. Es decir, tiene que hacerse coordinadamente. Hay que sentar a todos los actores en la mesa y negociar, conversar e ir concretando cosas”, sostuvo.

En 2017 el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y la Facultad de Medicina presentaron un anteproyecto de ley para mejorar la respuesta a las emergencias. Pero pasaron dos años y ese anteproyecto no logró avances a nivel parlamentario ni del Poder Ejecutivo. Villar dijo que esta iniciativa es buena, pero aclaró que considera posible mejorar la situación actual con el liderazgo de ASSE. “Lo peor es excederse en los diagnósticos y no tomar medidas concretas”, opinó.

Para Villar, en Montevideo la situación está “ordenada” con dos centros de referencia que son el Maciel y el Hospital Pasteur, y cuando hay un problema de coordinación por el traslado de un paciente es un caso puntual. Sin embargo, en el interior hay un problema de gestión, que podría resolverse con la gente local, que sabe cuánto demora un traslado de Guichón a Paysandú y puede definir. “Hay zonas de Paysandú que quedan más cerca de Tacuarembó que de la capital, en zonas de Salto también pasa, y en el Hospital de Tacuarembó hay tomógrafo, neurocirujano, todo el equipo de urgencia, pero como el sistema funciona por departamento, si levantan un accidentado al este de la ciudad de Paysandú lo llevan primero a la capital ¿Eso es un problema de recursos? No, es un problema de gestión”, agregó.

El director del Maciel contó que otros problemas de gestión del sistema son el desequilibrio de información y que los prestadores no siempre acatan justificadamente lo que se les pide desde la coordinación del SAME 105. “Cuanto más eficiente soy en resolver las ambulancias que llegan al Maciel, en vez de gastar menos, voy a gastar más porque más ambulancias van a empezar a ir. Además, hasta hace relativamente poco era fácil cerrar una puerta y decir que no se estaba en condiciones de recibir más pacientes. Hoy con la digitalización de las puertas de ASSE y la historia clínica electrónica eso se hace cada vez más difícil. Igual hay mucho por hacer en esa área y comprobar que cuando yo le informo al sistema que no puedo recibir un paciente es real”, afirmó.

En el caso de la respuesta en rutas, Villar opinó que la situación es más caótica y, por lo tanto, la solución es más costosa. Un camino pragmático desde su visión como médico puede ser preparar a la Policía Nacional de Tránsito para que dé la primera respuesta, ya que siempre son los primeros en llegar.