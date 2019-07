Ricky Martin y otros artistas convocan a protestas en Puerto Rico Miles de personas exigieron este lunes la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, respondiendo a la convocatoria de artistas como Ricky Martin y Bad Bunny tras la filtración de un polémico "chat" grupal, según mostró la prensa local.

Actualizado: 16 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

En la noche del lunes, el gobernador de este territorio estadounidense en el Caribe emitió un comunicado donde dice que, "a pesar del llamado responsable de manifestación pacífica de muchos de los participantes, otros tantos eligieron dañar propiedad y agredir a funcionarios".

"Las manifestaciones que han surgido esta noche son una expresión que respeto y tengo muy en cuenta", escribió Rosselló, sin referirse a los llamados a renunciar.

En el filtrado chat de la aplicación Telegram (un competidor de Whatsapp), Rosselló y otros 12 hombres calumnian a funcionarios, políticos y periodistas, según reveló la semana pasada el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de Puerto Rico.

De acuerdo al CPI y a un extracto de las 889 páginas de chat publicado por el diario local El Nuevo Día, los políticos comparten memes, bromas e insultos sexuales, como por ejemplo una línea en la que Rosselló se refiere a un periodista mencionando una felación.

En otro intercambio, el principal oficial financiero, Christian Sobrino, dice: "RickyMartin es tan machista que se folla hombres pq las mujeres no dan la talla. Puro patriarcado".

Estas expresiones son "completamente repudiables y denotan el carácter y personalidad intolerante, arrogante, prepotente, homofóbica, machista y violenta de cada uno", dijo Ricky Martin.

"NO podemos permitir que nuestro Puerto Rico esté en manos de tales 'líderes'. Es vergonzoso e inaceptable y no se resuelve con un perdón", sostuvo Martin.



"Este NO es el Gobierno que necesitamos. Este NO es el Puerto Rico que nuestros abuelos y padres construyeron y mucho menos el que queremos dejarle a nuestros hijos. Este NO es el Gobierno que nos prometieron en la campaña política que llevó a Roselló a la gobernación", sostuvo.



El artista dijo que el no estar el Gobierno a la altura de las expectativas "es la mas grande decepción".



"Gobernador, sus insultos y sus burlas nos muestran quien es usted realmente. Precisamente porque sus comentarios fueron hechos en la intimidad queda demostrado de que esta hecho. Es en la intimidad donde se vive con la verdad e integridad que nos define y la suya esta lejos de ser una vertical y admirable", apunta el cantante.



Martin subraya que la conducta del gobernador "no es producto de un error o inexperiencia", ya que a su entender "ha sido un acto consciente y deliberado, totalmente irresponsable y que atenta contra los derechos humanos de las personas que habitan el pueblo que dirige y representa".



"Reconozca que carece de las competencias de un verdadero líder, que inspire, estimule y guíe con el ejemplo a que nuestra gente logre alcanzar niveles superiores de vida", dice el cantante nacido en la isla.

La prensa local también señala comentarios denigrantes sobre Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, conocida por su cruce de palabras con el presidente Donald Trump tras el azote de María, que dejó casi 3.000 muertos.

El gobernador, de 40 años, había pedido disculpas el jueves pasado por sus comentarios en el grupo privado. "Ese chat se utilizaba para liberar tensiones de días de 18 horas (...) Pero por supuesto nada de esto justifica las palabras que he escrito".

Además de Ricky Martin, también se han manifestado contra el gobernador el trapero Bad Bunny, el cantante de música urbana René Pérez y el dramaturgo Lin-Manuel Miranda.

Pérez, excantante del grupo puertorriqueño de rap rock y rap fusión Calle 13, opinó, en un comunicado, que la "falta de respeto hacia nuestro país por parte de este Gobierno ha sido histórica".



"El mensaje es simple y claro, todos los puertorriqueños que tenemos dignidad le exigimos al gobernador su renuncia inmediata. No lo queremos en el gobierno ni un día más", dijo.



Además consideró que este Gobierno "ya perdió el respeto de todo un país. Si no renuncia lo vamos a sacar".



A su vez, la cantante Kany Garcia, dijo, a través de Instagram estar "triste por todo lo que está sucediendo".



"No puedo mantenerme al margen y callada, porque soy parte del sufrimiento de un pueblo que vive incertidumbre, que se cuestionan diariamente si va a verse afectado su plan de retiro, que si su escuela recibirá los fondos, que si al fin les llegará el dinero para reparar su casa luego de un huracán que pasó hace casi 2 años ya", agregó.



"Nosotros hemos colocado a estos personajes que han mostrado incompetencia y falta de respeto hacia el dinero que se les ha entregado para administrar un pueblo. Debemos entender algo de una vez y por todas... Somos los jefes de estas personas, nosotros los subimos allí, les dimos el poder de manejar nuestro país. Tenemos el mismo derecho de manifestarnos, de indagar y de exigir", subrayó.



En este sentido, pidió que en las elecciones generales que se celebrarán el año que viene el pueblo ejerza su voto "con sabiduría, con conocimiento y responsabilidad. Y hoy?, sal a la calle y muestra tu indignación, manifiéstate! Cuentan conmigo siempre! Vamos a mostrar que podemos limpiar la casa!! Aquí no se trata de partidos ni de bandos, robar es robar en cualquier color y en cualquier ideología!".



Por último, Tommy Torres indicó en twitter: "muy triste lo que está sucediendo y aparentemente ha sucedido en Puerto Rico. Digo triste porque busqué el verbo 'encabronado' y no existe. La salud y la educación, hermanos. Con eso no se juega".

Con en EFE y AFP.