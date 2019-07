Gobierno acuerda retiro de Petrobras y asume sus servicios El presidente Tabaré Vázquez se reunió este martes con el presidente de Petrobras y anunció una solución definitiva a la situación planteada por la intención de la empresa brasileña de abandonar el país.

Actualizado: 17 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

El presidente hizo el anuncio del acuerdo en diálogo con periodistas antes de que Presidencia emitiera un comunicado.

En radio Universal, Vázquez recordó que Petrobras perdió un litigio en un tribunal arbitral ante Uruguay y que por eso no podía retirarse del país en la forma en que deseaba. Según Vázquez eso fue utilizado por el gobierno en la negociación con la petrolera estatal brasileña.

“El gobierno uruguayo no hace uso de ese artículo establecido por el tribunal porque el cual Petrobras no se puede retirar del país. Autorizamos a Petrobras a que se retire. Y Petrobras se retira y no reclama absolutamente nada a Uruguay y todos los bienes de Petrobras que están en Uruguay, todos, pasan a ser del Estado uruguayo”, informó.

Vázquez explicitó los principales contenidos del acuerdo alcanzado con Petrobras, cuya salida definitiva, según el comunicado emitido por Presidencia será antes del 30 de setiembre.

“Uruguay hace las gestiones de la empresa hasta que se pueda conseguir inversores nuevos porque Uruguay se queda con el 100% de las acciones tanto de Conecta como de Montevideo Gas. De esta forma estamos garantizando el suministro de gas a la población en general y a la industria. También estamos asegurando los puestos de trabajo. Por otro lado había un juicio iniciado en el Uruguay por Petrobras que lo retira y no hay más juicios pendientes”, afirmó.