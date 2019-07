Ley Orgánica Militar: García habló de “antimilitarismo adolescente”, y Moreira destacó cambio en Tribunales de Honor El Senado aprobó la ley orgánica militar que define las funciones de las FF.AA. Hubo críticas de la oposición por el apuro en elaborar la ley y por el espíritu antimilitar. El debate fue extenso -de unas cinco horas-, pero fueron solo dos los senadores de la oposición que cuestionaron el proyecto: Pedro Bordaberry, que cuestionó solo la forma, la técnica legislativa; y Javier García, del Partido Nacional, que cuestionó los dos aspectos, forma y fondo.

En sala también estaba Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, ninguno de los dos participaron del debate. Con la particularidad que Lacalle Pou pertenece a la Comisión de Defensa que estudió el tema.

Uno de los temas de los que más se habló fue la cantidad de generales y coroneles. No cambian sustancialmente en la Armada y en la Fuerza Aérea, pero sí en el Ejército. De 198 coroneles pasan a 130, y de 16 generales pasan a 12. Una baja mayor a la que proponía el Poder Ejecutivo en el proyecto inicial.

El senador del Partido Nacional, Javier García, criticó el espíritu de la ley. “Los coroneles… 146 parece mucho, pongamos 120... 130. Se baja el martillo. Porque puede ser 150, 140, 130 o 120. La pregunta es, ¿para qué? Las Fuerzas Armadas como institución del país no pueden ser tratadas como botín de un plenario político. En cierta medida, eso es mezquino, pero aparte pertenece a un antimilitarismo adolescente”, dijo Javier García.

Mónica Xavier, senadora frenteamplista le respondió que de los artículos 19° al 23° “queda muy claro cuáles son las funciones de nuestras Fuerzas Armadas”.

“Se ha dicho que no queda claro qué FF.AA. estamos definiendo y para qué. Capaz que como últimamente hay varias referencias a la comprensión lectora, algunos integrantes de este cuerpo tienen ese problema, porque creo que leyendo del artículo 19° al 23°, por lo pronto, queda muy claro cuáles son las funciones de nuestras Fuerzas Armadas. Lo que no podemos seguir es pensando que para objetivos diametralmente opuestos, puede seguir el mismo diseño”, comentó.

El Artículo 20° de la Ley, que habla sobre cuál es el cometido fundamental de las FF.AA., dice que es “planificar y ejecutar los actos militares necesarios para la defensa de la población, la soberanía, la independencia e integridad territorial, la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determine el Poder Ejecutivo y contribuir a preservar la paz de la República en el marco de la Constitución de la República y las leyes. Las Fuerzas Armadas cumplirán sus misiones en el marco del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.

El destaque de la tarea social

El proyecto también determina tareas subsidiarias de las Fuerzas Armadas. García hizo referencia a la ayuda que brindan los militares en algunas circunstancias de emergencia y cómo se afecta a los más débiles de la fuerza.

“Va a significar un golpe muy fuerte a los funcionarios públicos más humildes de toda la Administración Publica, que son los soldados. Va a afectar los derechos, que todos sabemos son los más pobres de la Administración Pública, gente que la pelea y que está al servicio de los gobiernos en los momentos más difíciles. Hace 15 días estamos en Durazno en el Comité de Emergencia participando con todo el trabajo que hacían nuestras Fuerzas Armadas. Estas cosas no se ven cuando se tienen anteojeras ideológicas”, dijo García.

Constanza Moreira, del Frente Amplio, le contestó que los soldados son “uno más”. “Un subalterno tiene el derecho a no cumplir órdenes reñidas con la Constitución y la Ley. Para que el funcionario de las FF.AA. sienta que es antes un miembro de la República que un miembro de las FF.AA. No soy tan especial, soy uno más con mis funciones, mis asignaciones, mis responsabilidades y mi honor, pero soy uno más. Esto es muy importante porque si cada vez que hablamos de las funciones subsidiarias de las FF.AA. me hablan de Dolores y de lo que hicieron allí, yo seguiré sosteniendo, ¿y los bomberos? ¿Y los maestros? Por no hablar del Sunca, de las brigadas solidarias, y las intendencias. Uno más”, mencionó Moreira.

Tribunales de Honor

Artículo 145.- Suprímanse los Tribunales de Honor en el ámbito militar previstos en el Decreto-Ley 14.157, de 21 de febrero de 1974, convalidado por la Ley Nº 15.738, de 22 de marzo de 1985, sus leyes modificativas y las leyes orgánicas de cada una de las Fuerzas. La supresión dispuesta no alcanza a los Tribunales de Honor respecto de las causas sometidas a su decisión antes de la entrada en vigencia de la presente ley. A efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, mantendrán vigencia las normas que regulan la sustanciación y resolución de dichas causas hasta su conclusión.

García dijo que no cambia nada en los Tribunales de Honor, y que “en verdad, no se eliminan, se les cambia el nombre”. “Esa es la verdad. El orden de los faroles no altera el alumbrado. Ahora en vez de llamarse Tribunales de Honor se llaman Tribunales de Ética y Conducta”, añadió. El senador nacionalista agregó que el proyecto del Poder Ejecutivo que firmó el presidente Tabaré Vázquez y que mandó al Parlamento “viene con los tribunales de Honor y se cambió en Diputados porque en el medio aconteció lo que todos sabemos que aconteció, que fue el problema de la no lectura de los Tribunales de Honor del presidente de la República que se comió las declaraciones de Gavazzo”.

Constanza Moreira le dijo que no quedan igual. “Especial mención merecen los Tribunales de Honor, y voy a corregir una afirmación que se hizo acá y es que quedan igual. No, los Tribunales de Honor tristemente célebres por sus dictámenes que no consideran deshonor ejecutar prisioneros, pero sí traicionar a sus compañeros de armas, y que además niegan la actuación de la Justicia. Adiós, Tribunales de Honor. Se transforman en Tribunales de Ética que, cito, «no podrán reconocer el resultado de las sentencias jurídicas y solo valorarán las implicancias éticas». Así que es un cambio gigante”, mencionó.

Debate por derogación de otra ley

El otro senador de la oposición que cuestionó el proyecto fue Pedro Bordaberry, pero no por razones de fondo, sino de forma. Bordaberry cuestionó la técnica legislativa que se utilizó en la redacción del proyecto, lo que él llamó “adefesios jurídicos”.

Esta ley es explícita en derogar normas que establecen los conceptos de “Seguridad Nacional” y el concepto de “la bediencia debida”.

La oposición plantea que el concepto de “Seguridad Nacional” está derogado por una ley de 1986, y “obediencia debida” está derogado en el 2006.

Un ejemplo es la derogación de dos normas que ya fueron derogadas. “Somos legisladores, aprobamos leyes, se supone que nos especializamos en eso y hay una ley que está derogada y volvemos a decir que vuelve a estar derogada. Esto es falta de estudio, el que preparó esto no lo preparó bien. Le falta tiempo de cocción a esta ley. ¿Por qué? Porque estamos apurados y hay que aprobar por los momentos políticos, y exclusivamente por el mensaje político de esta ley, no porque queremos aprobar una buena ley en buena forma”, comentó el senador colorado.

En respuesta a Bordaberry, Xavier dijo que no habría ningún problema en derogar dos veces. “Uno puede decir que hay cosas que han quedado derogadas tácitamente por otras normas que acá fueron leídas. Ahora, eso que podría ser una derogación tácita no opera. Siguen pasando muchas cosas y muchas concepciones que antes se defendían. Entonces, si la derogación tácita que supone un concepto que supera a otro, no operó, hagámoslo explícito. Deroguemos hoy y no hay ningún problema en que se derogue dos veces, no será lo más prolijo, pero desde el punto de vista de la legalidad, no hay ninguna confusión” , comentó.