“En Brasil no vemos a gente esquelética como en otros países” El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este viernes que es una "gran mentira" que en su país se pase hambre y comentó que no se ve a "gente esquelética" como en otros países.

Actualizado: 19 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

"Plantas en el asfalto un grano de maíz y crece (...) Es un país rico para cualquier tipo de plantación. Decir que se pase hambre en Brasil es una gran mentira, que se come mal, es cierto. No se ve a gente pobre con el físico esquelético como en otros países", dijo Bolsonaro en un encuentro con los corresponsales extranjeros celebrado en el Palacio presidencial de Planalto en Brasilia.



Aunque el número de personas que pasa hambre está estable en Brasil, según la ONU en torno al 2,5 % de la población, todavía hay 5,2 millones de brasileños que pasan un día entero o más sin consumir alimentos durante un año.



Según Bolsonaro, para los anteriores Gobiernos brasileños "la distribución de riqueza consistía en distribuir subsidios".



"Lo que saca de la miseria al hombre y a la mujer es el conocimiento y en los últimos 30 años la educación nunca estuvo tan mal en Brasil", agregó el mandatario, quien puso como ejemplo Israel, que logra exportar productos agrícolas con una superficie más árida y menor que la de Brasil.



"Decir que se pasa hambre en Brasil es un discurso populista. Es solo eso. Lo que tenemos que hacer es facilitar la vida del emprendedor, de quien quiere producir. Y no hacer un discurso enfocado en la masa. Si ocurre eso, acabaremos como Venezuela", concluyó.

EFE