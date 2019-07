Trump a congresistas demócratas de minorías: pidan disculpas a EEUU El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo sus ataques contra cuatro congresistas demócratas que pertenecen a minorías étnicas, y pidió que presentaran "disculpas a Estados Unidos".

Actualizado: 22 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

"No creo que las cuatro congresistas sean capaces de amar a nuestro país", tuiteó el presidente a propósito de Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib.

"Deberían presentar sus disculpas a Estados Unidos (e Israel) por las horribles (y odiosas) cosas que dijeron", añadió.

"Destruyeron el Partido Demócrata, ¡pero son personas débiles e inestables que no podrán destruir de ninguna manera nuestra gran nación!", lanzó el mandatario.

Trump lleva una semana recibiendo críticas por sus ataques contra esas congresistas a las que aconsejó varias veces "regresar" a los países de "donde vienen", aunque tres de ellas nacieron en Estados Unidos.

Ocasio-Cortez (Nueva York), Omar (Minnesota), Pressley (Massachusetts) y Tlaib (Michigan) respondieron en días pasado denunciando lo que consideraron ataques "abiertamente racistas" del presidente.

El martes, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, adoptó una moción para condenar "firmemente los comentarios racistas" de Trump, que le granjearon críticas de dirigentes extranjeros como la canciller alemana, Angela Merkel.

"¡Devuélvanla!"

El miércoles, se generó un escándalo en un mitin de Trump en Carolina del Norte cuando sus seguidores empezaron a gritar "¡Devuélvanla!" a propósito de Ilhan Omar, hija de refugiados somalíes.

Trump se distanció un poco de lo ocurrido al asegurar que esos cánticos no le habían gustado.

"No me puso feliz escuchar esos cánticos", dijo. "No me gustó que lo hicieran, y comencé rápidamente a hablar" para continuar el discurso.

Imágenes registradas por la televisión contradicen sin embargo la versión del presidente, y muestran que Trump dejó que los cánticos continuaran por más de 13 segundos y no siguió con su discurso hasta que dejaron de escucharse.

Dos días después de ese acto en Carolina del Norte, Trump acusó falsamente a las congresistas de referirse a los judíos como "malvados" y a Ocasio-Cortez en particular de llamar "basura" a los estadounidenses.

Varios de los aspirantes a la candidatura presidencial demócrata e incluso algunos republicanos pidieron a Trump que suavice su discurso.

Ron Johnson, senador Republicano de Wisconsin que está al frente del comité del Senado para la Seguridad Nacional, dijo el domingo que no estaba de acuerdo con que las congresistas a las que Trump ataca sean incapaces de amar a Estados Unidos.

"Encuentro desafortunado que tanto de nuestro debate público esté atascado en un marco racial cuando lo que me gustaría ver es que avanzáramos hacia una sociedad que no distinga colores", dijo a la cadena CNN.

Estrategia divisoria

El congresista demócrata afroamericano Elijah Cummings dijo a la cadena ABC que el "¡Devuélvanla!" vociferado en el mitin trajo a su memoria la dolorosa experiencia de la lucha contra la segregación racial de la década de 1960.

"Es extremadamente divisorio y no creo que sea digno del presidente de los Estados Unidos de América, que es el líder del mundo entero. Podemos hacer algo mejor que eso".

Cummings agregó que las congresistas en la mira de Trump "aman a su país" y trabajan con esfuerzo para acercarse a la "unión perfecta de la que nuestros padres fundadores hablaban".

Según analistas, ante la falta un candidato demócrata en quien enfocarse, el ataque contra estas cuatro mujeres demócratas, conocidas como el "Squad" ("El Escuadrón"), es el pilar de su estrategia para la reelección.

En la última campaña electoral presidencial, cuando competía contra Hillary Clinton, Trump fue criticado en varias oportunidades por sus comentarios despectivos hacia mexicanos y musulmanes.