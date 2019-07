Bajan un 17,5% las muertes por siniestros de tránsito en primer semestre En el primer semestre de 2019 se registró una disminución en la cantidad de fallecidos a causa de siniestros de tránsito, en comparación con igual periodo del año pasado.

Actualizado: 22 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

En total murieron 221 personas, de las cuales 55,2% fueron en rutas nacionales. La cifra significa una baja de 17,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Esto revierte el comportamiento registrado en el primer semestre de 2018, donde la mayoría se había registrado en ciudades y caminos departamentales. La respuesta a las emergencias en rutas es un problema que todavía no tienen solución en Uruguay.

Fernando Machado, profesor de la cátedra de Emergencia de la Facultad de Medicina, en No Toquen Nada (DelSol) que en Uruguay están las condiciones para dar una buena respuesta en cualquier parte del país. “Vivimos en un país en el que desde el punto de vista geográfico, están dadas las condiciones para facilitar que esto suceda, no tenemos montañas, selvas, una gran extensión de territorio. Tenemos un buen sistema pre hospitalario, un buen sistema hospitalario. En cualquier lugar del país debería ser así y no lo es”, afirmó.

Además, durante el primer semestre del 2019, hubo 1.495 personas que resultaron con heridas graves, de las cuales un 68,3% circulaba en moto. Un 39,1% de esos lesionados tienen entre 15 y 29 años y dentro de este grupo los que tienen entre 20 y 24 años son la mayoría. Además, más del 70% son hombres.

“Esto no abarca solo el sistema de salud, sino que abarca todos los aspectos. Seguros, lucros cesantes, etc. El costo supera los 1.000 millones de dólares por año, o sea que sería mucho más barato invertir en prevención. Son costos comparables a toda la exportación de toda la soja uruguaya, que se están yendo por la siniestralidad vial”, explicó Machado.