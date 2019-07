El uruguayo con ELA que reclama una “muerte digna” Fernando Sureda fue diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y reclama que se discuta sobre la posibilidad de legalizar la eutanasia en Uruguay.

Actualizado: 24 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

Sureda, ex gerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), fue diagnosticado con ELA en febrero de 2018 y para ese entonces ya llevaba dos años con la enfermedad. Hoy está paralizado de los pies hasta la cintura y tiene dificultades para mover su brazo izquierdo. Dice que le espera un final tétrico porque la enfermedad sube, la debilidad muscular crece y sabe que en un momento los músculos del cuello, el pecho y las cuerdas vocales le van a dejar de funcionar.

Consciente de esta situación irreversible, Sureda dice que quiere abrir el debate sobre eutanasia, que se discuta el “morir dignamente”, algo que en Uruguay está muy poco avanzado.

“Si uno vivió dignamente su vida, como yo creo que me pasó a mí, y después quiere morir dignamente, no se le puede echar en cara de ninguna manera. Uno es dueño de su vida y dueño de lo que hace con su vida. Si lo que quiere hacer es terminarla, hay que respetarlo. Fundamentalmente lo digo por el sufrimiento de la familia. Porque de repente yo, enchufado a una máquina de respirar o de comer por la panza, puedo vivir meses y años, sin dolor, pero viendo como sufren ellos. Pero yo, que adoro a mi familia, pienso que también es un acto de amor que acaben con mi vida porque los beneficio en el futuro. Sufrí mucho las muertes de mi abuelo y mi padre, muchísimo, y no quisiera que a mi familia le pase lo mismo”, dice Sureda.

¿Qué sería una muerte digna para Sureda? “Mi mayor aspiración, antes de estar enchufado a todos lados, es reunirme con mi familia, mi mujer, mis dos hijos, quizás mi nieto mayor que tendrá 16 en enero, y juntos despedirme entre lágrimas y sonrisas. Que sea esa la despedida y el punto final para el sufrimiento de mi familia”, responde.