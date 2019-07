Por qué no baja la tarifa pese al cambio de matriz energética Ernesto Elenter, experto en Eficiencia Energética y Energías Renovables y director de SEG Ingeniería, dijo a No toquen nada que los cambios en la matriz eléctrica redujeron los costos de producción de energía, pero estos no fueron trasladados a la tarifa.

Actualizado: 25 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

Ernesto Elenter en No toquen nada (DelSol)