Sobredosis de realidad Peñarol quedó eliminado de la Sudamericana tras caer 3-1 ante Flumiense en Rio.

Actualizado: 31 de julio de 2019 — Por: Diego Muñoz

El bi campeón del fútbol uruguayo, el campeón del intermedio, el mejor equipo de la competencia local en el último tiempo, fue vapuleado por un equipo que está en zona de descenso en el Brasileirão. Así de descarnada es la realidad para Peñarol y para el fútbol uruguayo.

Para ser competitivo Peñarol debía jugar con mucha aplicación defensiva y gran determinación ofensiva. No tuvo ni una cosa ni la otra. Recibió un gol en el inicio del primer tiempo y otro en el comienzo del segundo. No solo eso. Además, concedió todo tipo de facilidades por la zona derecha de su defensa. Fluminense hizo lo que quiso por ahí porque Rodrigo Rojo padeció cada ataque, Brian Rodriguez no retrocedió y el espacio lo aprovechó un incontenible Igor Juliao.

Esa fue la zona predilecta de los brasileños, que a los dos minutos ya estaban 1 a 0 porque Marcos Paulo ganó entre los centrales y anotó de cabeza. Por allí tuvieron una segunda oportunidad que salvo Dawson y, rato después, llegaron al segundo gol por intermedio de Yony.

La clase de Ganso sobresalió en un mediocampo que se impuso. Al Carbonero el partido le quedó incómodo desde el inicio. López intentó con Cristian Rodríguez cerca de Lucas Viatri pero no le salió. El argentino necesita alguien veloz, vivaz, ágil, capaz de recoger los balones que gane por alto. Eso hoy el Cebolla no lo puede dar. Menos aún la generación de espacios para que Walter Gargano filtrara sus pases. El volante buscaba opciones para descargar y se frustraba ante cada intento fallido. Entonces el camino fue repetirse sin sorpresa por las bandas.

En el inicio del segundo tiempo, de nuevo, la diferencia de concentración e intensidad hizo diferencia. Fluminense salió con todo. Esta vez fue el otro lateral, Caio Hernique, quien le ganó la espalda a Giovanni González para recibir una asistencia de lujo de Ganso. Su remate lo tapó Dawson pero quedó a merced de Marcos Paulo que puso el 3-0.

El partido se volvió un calvario para el aurinegro quien recién en los últimos 20 llevó peligro sobre el arco rival. Con la postura de aquel que no tiene nada que perder porque ya perdió todo, encontró el gol y, deshinibido, obligó en los últimos a Fluminense.

Así se despidió Peñarol de otro torneo internacional. Flojo atrás e inocuo adelante, fue superado de forma notoria por un mejor equipo con individualidades de jerarquía.