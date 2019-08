Netto criticó el informe del INEEd: “va a ser muy poco lo que se pueda extraer” El presidente del Codicen, Wilson Netto, criticó el informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd).

Actualizado: 02 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Por ley, el INEEd evalúa la gestión de la Administración Nacional de Educación Pública, que preside Netto. Pero Netto evaluó el informe del INEEd.

“Es un informe que establece recortes, que es fragmentado, que no estable líneas en el propio informe para conclusiones generales ni establece líneas con los informes anteriores. Por lo tanto no puede estar dentro de un estatus que se denomine 'Informe del Estado de la Educación'”, afirmó.

“Establece una serie muy importante de mejoras en el sistema en estos últimos 10 años pero no hace una sola mención a las políticas que llevaron a ese logro. O sea, habla de políticas en sus conclusiones, en las necesidad de establecer políticas, pero no las aborda, no las investiga, no las evalúa, no ve su impacto. Están ausentes las políticas que llevaron en esta década las mejoras que el informe manifiesta”, criticó Netto.

“Es una lástima, ojalá tuviera elementos críticos hacia las políticas para introducirnos en ellos y hacer evaluaciones. Pero ni siquiera las considera. Por tanto va a ser seguramente muy poco lo que se pueda extraer para seguir trabajando”, agregó.