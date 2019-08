“La casa de papel”, récord en su nueva temporada con 34 millones espectadores La exitosa serie española "La casa de papel" ha batido récord de audiencia, con más de 34 millones de espectadores en todo el mundo, en el lanzamiento de su tercera temporada en Netflix, aseguró este viernes esta plataforma.

Actualizado: 02 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

"Vamos a necesitar más máscaras para todos", se aseguró hoy en la cuenta oficial de la serie en Twitter en referencia a las caretas del pintor español Salvador Dalí, que los protagonistas de "La casa de papel" llevan en sus atracos.



Un total de 34.355.956 hogares en todo el mundo vieron la tercera temporada de "La casa de papel" en la primera semana tras el estreno y "no podemos estaros más agradecidos por formar parte de la banda", agregó esta fuente.



El medio especializado Variety aseguró hoy que esta cifra supone el mejor registro global en la primera semana de una serie de Netflix en un idioma que no sea inglés.



Además, Variety destacó que esta tercera temporada de "La casa de papel" rompió el récord absoluto de la producción más vista de Netflix en su primera semana, incluyendo películas y series en inglés, en países como España, Francia, Italia, Argentina, Brasil, Chile o Portugal.



El gigante digital, que no suele divulgar sus datos de audiencia, sostuvo además que más de 24 millones de hogares vieron al completo la nueva temporada de "La casa de papel" durante la primera semana desde que fue estrenada.



Esta serie, que comenzó en la cadena española Antena 3 y posteriormente fue adquirida por Netflix, se ha convertido en un fenómeno mundial de la televisión.



Su trama se centra en una banda de atracadores liderada por el Profesor (Álvaro Morte), quien recluta a un singular grupo de criminales, entre los que figuran Tokio (Úrsula Corberó) o Berlín (Pedro Alonso), para asaltar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en Madrid (España).



La tercera temporada de "La casa de papel", la primera de la serie que se estrena ya en Netflix y que se puede ver en esta plataforma desde el pasado 19 de julio, comienza con la banda reuniéndose después de que Río (Miguel Herrán) haya caído en manos de las autoridades, lo que lleva a sus compañeros a idear un nuevo y enrevesado golpe maestro para liberarle.

(EFE)