Mujica sobre Manini Ríos: “se le puede presentar el sueño que tenía el PI, ser una minoría decisiva” En entrevista con La mesa de los galanes, el expresidente José Mujica dijo sobre Guido Manini Ríos que no le sorprende su crecimiento, y que “los soldados son hijos del pobrerío” y él no los quiere “regalar”.

Actualizado: 03 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Mujica fue consultado sobre el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos durante una entrevista con La mesa de los galanes en DelSol 99.5. El expresidente dijo que los militares tienen “un sentido natural de organización muy superior a cualquiera”, producto de la propia carrera militar, por lo que no le sorprende el momento de Manini Ríos, que tuvo casi 47.000 votos en las internas.

“Veremos lo que da. A Manini Ríos se le puede presentar el sueño que tenía el Partido Independiente: ser una minoría decisiva para que se vote una cosa; un péndulo”, añadió.

También dijo que no le asustaba el crecimiento de los sectores ubicados más a la derecha del espectro político, que conocía a Manini Ríos y que en los partidos tradicionales había gente que superaba al candidato de Cabildo Abierto en ese sentido.

Mujica también habló sobre los soldados del país. “El estamento militar es una parte constitutiva de este país, y no estoy para escupirlo y regalárselo así a los contrarios”, dijo.

“En la base, los soldados componen el sector social por el cual he luchado toda mi vida, porque los solados no son hijos de papá y mamá, son hijos del pobrerío del Uruguay. Los conocí con intimidad. No los quiero regalar. Voy despacito por las piedras. El factor militar no explica la historia, pero tampoco se entiende la historia humana si no se entiende que ese factor existe y pesa en determinadas circunstancias. Es tan importante que no se le puede dejar a los militares solamente”, agregó.

“Manini es un personaje. El problema no es Manini, el problema es lo que se le ha juntado”, finalizó diciendo Mujica.