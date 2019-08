Las coincidencias de Lacalle Pou con los otros partidos de oposición El Partido Nacional proclamó en la convención nacional a Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón como la fórmula para las elecciones de octubre. En su discurso, el candidato mencionó algunas coincidencias con los otros partidos de cara a un balotaje ante el Frente Amplio.

Actualizado: 12 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Argimón apeló a la unidad y tras agradecerle a todos los precandidatos que compitieron en la interna blanca destacó “la posibilidad de haber concretado esa noche la fórmula”.

“Somos sabedores del compromiso que tienen con esta fórmula y con el programa del Partido Nacional en esta recorrida que todos juntos vamos a iniciar”, señaló.

Lacalle propuso hacer una coalición con otros partidos, que se ponga de acuerdo en cosas prácticas. En su discurso mostró el programa de otros partidos.

“Una coalición no es una filosofía o una ideología idéntica. Al revés. La coalición existe porque filosofías y eventualmente ideologías distintas, no opuestas distintas, entienden en un momento dado de la historia del país que para construir futuro, la ideología y la filosofía siguen y nos ponemos de acuerdo en cosas prácticas”, afirmó.

Después habló de las coincidencias con el Partido Independiente, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente, en ese orden.

En las coincidencias con el Partido Independiente mencionó el rediseño del Ministerio de Desarrollo Social para transformarlo en “un organismo que genere independencia y libertad en los uruguayos y no más dependencia”.

Con Ernesto Talvi y el programa colorado mencionó la regla fiscal como un punto de acuerdo para “terminar con los gobiernos que despilfarren los fondos públicos y ponernos una barrera”.

Nos alegra que el Dr Lacalle comparta nuestra regla fiscal, cuidar el dinero de los contribuyentes va de suyo.Pero nuestro buque insignia es la transformación productiva, poner al campo de pie, y la educativa,136 liceos públicos modelo,para devolverle a nuestros jóvenes el futuro — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) August 10, 2019

En el caso de Guido Manini Ríos y Cabildo Abierto el punto de encuentro mencionado fue la “obligación financiera” en referencia a la “inclusión financiera” llevada adelante por el Frente Amplio.

“Algo de lo que hemos hablado en todo el país y hemos comprometido y presentado proyecto de ley: derogar la injusta obligación financiera que le ha complicado la vida a tantos miles de uruguayos”, afirmó.

Lacalle le pidió ayuda a la gente de su partido. “Necesito al Partido Nacional, se los digo de corazón. El Partido Nacional es mucho más grande que yo, no me lo puedo olvidar nunca. Necesito a mi gran partido, me quiero poner enfrente de esa columna pero sin el partido no somos nada. Ese es el desafío que tenemos por delante”, afirmó.