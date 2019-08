China “clase A” o “de tercera” en el ejemplo del clásico Inter Milan Nicolás Santo, el primer uruguayo que fue funcionario del gobierno chino, habló en No toquen nada de la inauguración Centro de Estudios China-América Latina para el Comercio y la Empresa de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Un lugar para “afinar la puntería en el tipo de inversión china que queremos atraer”.

Santo publicó el libro “Un tango con el dragón” basado en la historia personal que lo llevó a ser el primer uruguayo en trabajar para el gobierno chino. Ahora volvió a Uruguay para crear el Centro de Estudios China-América Latina.

“Tenemos que afinar la puntería en el tipo de empresas que queremos atraer”, explicó en No toquen nada de DelSol. El centro buscará ser una “usina generadora de ideas sobre qué podemos hacer los uruguayos para mejorar en el conocimineto de China”.

Para él existe un problema en la percepción que tienen los uruguayos de China. Por desconocimiento tienden a pensar en el gigante asiático como una realidad única. Y esto provoca que lleguen empresas que no son de primer orden.

“Las empresas chinas que llegan a buscar oportunidades de negocios en Estados Unidos, Italia, Canadá, son empresas de categoría A. Son las empresas chinas que cuando uno está en China las ve en el diario todos los días.Y las que llegan acá no lo son”, explicó.

“De hecho se presentan situaciones como en la compra de frigoríficos. Las empresas chinas que han llegado no son líderes en el mercado chino, son empresas de tercera o cuarta. Después las consecuencias se ven en la práctica. No tengo el dato certero pero el rumor es que las empresas chinas que han comprado frigoríficos en el país no han cumplido con sus obligaciones”, agregó.

Santo ejemplificó esta diferencia en el tipo de empresa que compró el Inter y la que compró el Milan, dos clubes de fútbol italianos.

“Suning, una empresa que se dedica a vender electrodomésticos, compró el Inter de Milan. Al mismo tiempo el Milan fue comprado por un conglomerado chino del que no se sabía quién estaba por detrás. Al cabo de unos pocos meses pasó que la operación del Inter continuó exitosamente y al presidente Steve Yang uno lo ve todo el mundo por televisión”, recordó.

En cambio, “el Milan terminó en manos de un fondo de inversión de Estados Unidos que le había prestado dinero a este grupo chino que nadie sabía quiénes eran. La operación terminó totalmente frustrada”.

Un ejemplo “muy gráfico” de cómo “no podemos ver a China al barrer, a lo bandido”, explicó.

Con ese objetivo surge el centro en la Universidad de Montevideo. “El centro quiere tratar de cubrir ese espacio aportando información e integrando los esfuerzos del gobierno, de la academia y del sector privado. Creemos que en el centro de ese círculo virtuoso hay mucha inteligencia de negocios, know how, redes de contacto calificadas que son las que después permiten generar prosperidad”, afirmó.

Y remató: “China es el principal socio comercial del Uruguay y como tal tenemos que mimarlo”.