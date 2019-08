Las opiniones de los candidatos sobre la situación de Argentina "Parece que ahora nos olvidamos que tuvimos cinco años los puentes cerrados", dijo Luis Lacalle Pou.

Actualizado: 14 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Luis Lacalle Pou, candidato a presidente del Partido Nacional, dijo que no celebraba elecciones ajenas pero que sí celebró cuando ganó Mauricio Macri en Argentina porque se terminó un gobierno que fue contra Uruguay.

"Parece que ahora nos olvidamos que tuvimos cinco años los puentes cerrados, nos olvidamos que un decreto de la señora Kirchner no permitió los trasbordos de los buques que son tan importantes para nuestro puerto. A mí no me importa quién gana en Brasil, me importa que la frontera esté cuidada, me importa que el gobierno brasileño sea bueno para mi país, y lo mismo el argentino y lo mismo en cualquier parte del mundo. Como conclusión, para que vean lo ridículo de este planteo: demos por cierto que nosotros somos Macri, ¿el Frente es Kirchner? ¿Ellos dicen que son Kirchner?", señaló.

El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, opinó que es imposible que a Uruguay no le afecte lo que pasa en Argentina y mencionó algunos ejemplos.

"Con el dólar a 57 o 55, ya van a ver, se van a ir hordas de uruguayos a aprovechar a una Argentina circunstancialmente barata, otro golpe a nuestro comercio, otro golpe a nuestro turismo. La inversión inmobiliaria cuantiosa que los argentinos hacen en todas las franjas de desarrollo turístico, no solo en Punta del Este. ¿Cómo hacemos para aislarnos de eso? Es imposible", expresó.

Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, dijo que en Argentina la gente votó contra un modelo fracasado y negó que las situaciones de Uruguay y Argentina fueran comparables en este momento.

"La situación argentina hoy es igual a Uruguay del 2002, cuando había otras alianzas políticas. Decir que es la misma situación, está tan lejos de la realidad... Un país que su deuda neta influye en un 41%, por algo Uruguay está 100 y pico de puntos de riesgo país y Argentina estaba en 900 y ahora se disparó a 1000 y pico", dijo Martínez.