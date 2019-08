Defensa advierte a militares por expresiones políticas en redes El ministro de Defensa, José Bayardi, dijo este martes en DobleClick que se está controlando el incumplimento del artículo de la 77 de la Constitución que establece la prohibición de manifestaciones políticas a los militares.

Actualizado: 20 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

El artículo 77 de la carta magna establece que “los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.

Según Bayardi se está controlando pero no se han impuesto sanciones. “Es una advertencia que hicimos desde el primer momento. Hemos monitoreado, hemos encontrado, hemos vuelto a insistir con el tema de la comunicación. Y en aquellos casos en los que ha sido personal subalterno, porque teníamos dudas de que no hubiera llegado la información, hemos transmitido a sus responsables que les den a leer todo y que le den la copia de lo que tiene registrado. Hasta ahora no ha habido sanciones”, dijo.

Bayardi dijo que hay “algunos pocos” oficiales que también fueron observados por manifestaciones políticas. Con el personal subalterno se advierte que no deben continuar con esa práctica. “En el personal superior el llamado puede acarriarle alguna otra consecuencia, no solo la comunicación”, afirmó.

Bayardi declinó comentar qué sanciones se aplicaron.