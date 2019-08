El Gobierno argentino reconoce que su mensaje fue “frío” en las primarias El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Marcos Peña, afirmó este domingo que el discurso del oficialismo en la campaña electoral para las elecciones primarias fue "frío e incomprensible" y que, de cara a las presidenciales, el Ejecutivo debe tener "más calle".

Actualizado: 25 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

"En nuestro afán por resolver lo estructural, nos fuimos alejando de lo coyuntural, del día a día. Eso volvió nuestro discurso más frío e incomprensible", dijo Peña en una entrevista con el diario La Nación cuando se cumplen dos semanas de la derrota en primarias del presidente, Mauricio Macri, ante el peronista Alberto Fernández (Frente de Todos) por 15 puntos.



Peña criticó que la coalición de la que forma parte, Juntos por el Cambio, actuó de una manera "aburguesada" antes de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto, y que el "exceso de pronósticos" debilitó la "credibilidad" del Gobierno.



"Nosotros redoblábamos la apuesta con el mensaje de que 'esto va a ser muy bueno para vos en el futuro', y la gente nos respondía que no daba más", analizó.



Peña, cuya figura ha sido cuestionada por los medios argentinos en estas dos semanas poselectorales en las que los mercados financieros han azotado a Argentina, insistió en que la elección presidencial que se dirimirá el 27 de octubre va "cero a cero".



"Lo primero que estoy pensando es en cómo ganar la elección de octubre y si no es en octubre, en noviembre. La podemos ganar, mi energía está puesta en eso", indicó el jefe de Gabinete de Macri.



Así, no aceptó la derrota en las primarias como "definitiva" porque consideró que muchos de los que votaron al Frente de Todos, que tiene como candidata a la Vicepresidencia a la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), querían mandar un mensaje.



"Creo que hay una cantidad de argentinos que votaron a Alberto Fernández y Cristina Kirchner no por un voto positivo, sino para transmitir un mensaje", aseguró.



Peña lamentó que el Gobierno tuvo un "desgaste" con la gente que en la actualidad "se está corrigiendo".



"No tengo dudas de que faltó más territorio, faltó más calle, más militancia de todos", explicó, al tiempo que destacó que el Ejecutivo ha recuperado "una mística menos cómoda".



"La épica es que podemos ser mejores, nos reclaman un liderazgo más humano, más cerca", añadió.



Respecto a las decisiones de Macri después de las PASO, dijo que desde el Gobierno han sido "claros" con "la batería de medidas" para "transformar esa angustia que tiene mucha gente en una energía de futuro".

EFE