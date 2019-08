Martínez: oposición quiere instalar la idea de que “está todo mal” y es “el fin del mundo” "Desde que está el Frente Amplio la campaña electoral empieza al otro día que asume el presidente: el 1° de marzo en general no se dedican a atacar mucho, el 2 de marzo ya empiezan y siguen de largo", dijo Daniel Martínez.

Actualizado: 26 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

En el día del comité de base el candidato del Frente Amplio Daniel Martínez estuvo de recorrida. Al mediodía estuvo en el Comité Manuel Calleros en la Curva de Maroñas, en la tarde visitó el Comité Puerto del Buceo y terminó bailando en el comité 28 de noviembre del Parque Rodó.

La visita a los dos primeros comités fue bastante tradicional. Martínez llegó, saludó a los militantes y dio un breve discurso.

En el Comité del Puerto del Buceo, que es el comité del barrio de Martínez, el candidato dedicó un rato largo a charlar con los vecinos. Luego ingresó al local a hacer un discurso unos 20 minutos. A participar de la mesa concurrieron como invitados el presidente del PIT-CNT Fernando Pereira y el demógrafo Ignacio Pardo.

El militante que presentó la mesa aclaró que estaban atrasadas Constanza Moreira y la edila Cristina Fynn y que eso iba a asegurar que la mesa fuera paritaria.

Martínez habló varios minutos de los logros del Frente Amplio y también apuntó a la oposición.

"Si hay quienes gobernaron este país y demostraron no tener, no porque fueran malos, yo no creo en los demonios ni quiero demonizar a nadie, más bien demonizar al que piensa diferente es un acto de cobardía. Lo que sí tengo claro es que es gente que no sentía ni entendía ni tuvo la sensibilidad para ver hacia dónde iba el mundo ni para buscar gobernar incluyendo a todos los sectores sociales, para que el país en su conjunto avanzara, cosa que es imprescindible para el desafío que tenemos como nación", señaló.

El candidato del Frente Amplio dijo que la oposición quiere instalar la idea que el país es un desastre.

"Hemos pasado 15 años de campaña electoral, desde que está el Frente Amplio la campaña electoral empieza al otro día que asume el presidente. El 1° de marzo en general no se dedican a atacar mucho, el 2 de marzo ya empiezan y siguen de largo. Lo que queda claro es que producto de algunos errores que hemos tenido, pero también producto de ese machacar de que está todo mal, que parece que fuera el fin del mundo, que Uruguay fuera el peor país sobre la Tierra, se ha llegado a decir que la situación de hoy es la misma que la Argentina. Esto no es Argentina, más bien el Uruguay 2002 y los años previos sí se parecen mucho a las políticas que llevaran a que pasara lo del 2002", afirmó.

El final de su discurso Martínez arengó a los militantes a militar por el cuarto gobierno del Frente Amplio

"De corazón: no calentarse con nadie, dedicar tiempo a convencer a cada uno, ser humildes, porque es claro que hemos tenido errores. Es el cuarto gobierno sí, pero tiene que ser un nuevo gobierno porque el mundo nos exige cosas nuevas, y no podemos responder de la misma manera a situaciones nuevas que están pasando en el mundo. No podemos perder ese norte de Uruguay de desarrollo y de justicia. Les pido y los invito, con alegría y con pasión, a luchar por este gobierno frenteamplista. Vamo arriba", expresó.

Luego Martínez se trasladó a un comité de base en el Parque Rodó. Con la calle Juan Paullier cortada, un arco inflable con los colores del Frente Amplio que atravesaba la calle, decenas de jóvenes pintaban carteles en la calle.

Allí estaba el subsecretario del Ministerio de Economía Pablo Ferreri y el alcalde del Municipio B Carlos Varela.

Martínez se sacó fotos, habló con los militantes. Una joven lo agarró del brazo y lo llevó hasta el lugar donde había un grupo de jóvenes haciendo una coreografía con la música del jingle.

Luego del baile, en rueda de prensa, Martínez volvió a ser crítico con la oposición.

"Objetivamente Uruguay empezó un declive después de la década del 50 donde lamentablemente, no porque haya gente que haya querido hacerle mal a la república, tal vez porque vivían cómodos, no tenían problema, no entendieron para dónde iba el mundo y la situación del país empezó a ser catastrófica. No era un problema coyuntural, era un problema de no entender para dónde iba el país", señaló.