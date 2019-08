Uruguay, el “mejor posicionado” en acuerdo del Mercosur con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein La Cancillería uruguaya informó este lunes sobre el acuerdo comercial alcanzado entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, el grupo formado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, cuatro países europeos que no integran la Unión Europea.

Actualizado: 27 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Según informa Presidencia, se trata de un mercado de 14 millones de habitantes y un comercio estimado en 7.000 millones de dólares al año.

La directora general de Integración de Cancillería, Valeria Ksukasi, dijo que, dentro del Mercosur, Uruguay es hoy el país mejor posicionado en esos mercados.

“Tanto en Suiza como en Noruega el principal proveedor es Uruguay. En el caso de Noruega casi el 80% de lo que importa es del Mercosur y dentro de ese 80%, el 70% viene desde Uruguay. Nuestro país es el que queda en mejores condiciones por lejos por el reconocimiento del estándar de la calidad del producto y por el posicionamiento que tiene”, afirmó.

En la conferencia de prensa, el canciller Rodolfo Nin Novoa destacó el tiempo en el que se logró el acuerdo en contraste con las negociaciones con la Unión Europea, dos años y medio frente a 20.

“A través de 10 rondas de negociaciones nos pusimos de acuerdo en casi todo lo que teníamos para tratar”, dijo.

El acuerdo negociado entre Mercosur y EFTA tiene como parte una asimetría negociada en la entrada en vigencia de las concesiones comerciales que los bloques se hacen entre sí.

Así lo destacó la directora general de Integración de Cancillería. “A diferente de EFTA que solamente da concesiones desde la entrada en vigor del acuerdo, el Mercosur escalonó la eliminación y la reducción de aranceles en 15 años siguiendo las mismas canastas que usamos con la Unión Europea”, explicó.

Ksukasi comentó algunas particularidades de los accesos que logró el Mercosur en el acuerdo a los dos principales mercados del bloque. “En el caso de Noruega para la carne nos dan una cuota de 665 toneladas peso carcaza. Normalmente lo que importa Noriuega al año son 1.100 toneladas, o sea que es muy significactivo por más que el volumen, cuando uno hablaba de 90.000 toneladas con la Unión Europea, puede ser menor”, explicó.

En el caso de Suiza la cuota es de 3.000 toneladas, sin arancel y sin especificación de tipo de producto. “Esto significa hoy el 75% de lo que le vende el Mercosur ya a Suiza. Ya es una concesión muy importante que se vuelve doblemente importante porque es la primera vez que en un acuerdo comercial Suiza le otorga a un socio comercial una cuota bilateral. Suiza normalmente no da cuotas de acceso a su mercado y se las dio al Mercosur porque reconoció que si no este acuerdo no podía cerrarse”, afirmó.

En la miel Suiza da una cuota de 2.000 toneladas y una reducción de arancel fuera de la cuota lo que deja al Mercosur “en mejores condiciones que cualquier competidor para acceder” a ese mercado. Además hay una cuota de 35.000 hectolitros de vino tinto y hay un montón de concesiones arancelras en cueros, cítricos, lana, verduras, leguminosas y soja.