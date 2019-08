Película de Breaking Bad sale en octubre por Netflix ​Una película derivada de la exitosa serie "Breaking Bad", con el personaje de Jesse Pinkman -drogadicto que se convirtió en fabricante de metanfetamina-, será transmitida en Netflix en octubre próximo, anunció la plataforma de video por demanda en línea.

Actualizado: 27 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Titulada "El Camino: A breaking Bad Movie" (El Camino: una película de Breaking Bad"), esta secuela cinematográfica retoma la trama donde la serie se detuvo en 2013, cuando Pinkman escapó de las garras de una banda de narcotraficantes con la ayuda de Walter White, pacífico maestro transformado a lo largo de las temporadas en jefe de ese inframundo.

"El día después de su espectacular escape, Jesse debe liquidar las cuentas de su pasado para poder proyectar en el futuro", resume Netflix en un comunicado.

Presentada como un "thriller emocionante", la película está escrita y dirigida por Vince Gilligan, el creador de la serie original, que obtuvo rotundo suceso en sus cinco temporadas.

"Breaking Bad" cuenta la historia de Walter White, un profesor de química de la escuela secundaria diagnosticado con cáncer de pulmón. Para obtener suficiente dinero para mantener a su familia después de su muerte, comienza a fabricar metanfetamina, a menudo con la ayuda de su antiguo alumno (Pinkman), interpretado por el actor Aaron Paul.

"Es un capítulo de 'Breaking Bad' que no me di cuenta de que quería", dijo Aaron Paul en una entrevista con The New York Times. "Y ahora que lo tengo, estoy muy feliz de que esté allí", acotó.

AFP