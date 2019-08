“Tengo un nieto dominicano”: lo que dijeron Novick y Manini sobre los inmigrantes Edgardo Novick se pronunció claramente sobre darle prioridad a los trabajadores uruguayos frente a los extranjeros. Guido Manini, por su parte, primero fue ambiguo pero luego se desmarcó de esa idea.

Actualizado: 30 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Novick es claro: “primero los uruguayos”. En un acto en Las Piedras dijo que “como gobernante le tengo que solucionar el problema a los trabajadores uruguayos. Hay que ver qué se puede hacer porque la gente en los barrios está sin trabajo y no tiene para llevarle la leche y el pan a sus hijos. No tenemos nada en contra de los inmigrantes pero primero están los uruguayos”.

El candidato presidencial del Partido de la Gente diferenció esta época con las otras en las que hubo corrientes migratorias hacia Uruguay.

“Ninguno de nuestros abuelos le sacó el laburo a nadie. Había para trabajar. Ahora es diferente. Ahora los uruguayos no tienen trabajo”, afirmó.

Más adelante en la campaña, en otro acto, dijo no tener nada contra los inmigrantes y señaló sus vínculos familiares con el exterior.

“Tengo dos hijos trabajando en el exterior. No tengo nada con los venezolanos, con los cubanos, y menos con los dominicanos. Tengo un nieto dominicano, nacido en República Dominicana. Todos sabemos que hay muchos uruguayos que no quieren trabajar, que no ponen ganas. Todos sabemos. El que no quiera trabajar que se quede en su casa. Pero al que quiere trabajar tenemos que darle la oportunidad”, afirmó.

“El deber de un gobernante uruguayo es darle trabajo a los uruguayos, primeramente. Eso está en la Constitución. Una de las principales propuestas del Partido de la Gente, nos toque donde nos toque es que vamos a defender el trabajo de los uruguayos”, agregó.

Por su parte, Guido Manini Ríos había sido cuestionado por el colorado Ernesto Talvi a raíz de dichos suyos que se interpretó que iban en la misma línea que Novick. Manini dijo que no les respondía a Talvi pero aclaró que sus declaraciones respondieron a personas que estaban en un acto y le decían que habia empresas que priorizaban la contratación de extranjeros.

“La gente decía que había empresas que pedían que los trabajadores fueran extranjeros. Ahí dije que no. Yo entiendo que hay que darles las mismas posibilidades, tratar en plano de igualdad al uruguayo y al extranjero”, dijo Manini. “Yo no dije nada para que se me pueda considerar xenófobo”, agregó.