Giannis Antetokounmpo, un héroe griego a la conquista del mundo En ausencia de las grandes estrellas estadounidenses, el griego Giannis Antetokounmpo se presenta como la teórica gran figura del Mundial de básquetbol, que comienza este sábado en China, tras lograr en junio el MVP de la NBA.

Actualizado: 31 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

El fenómeno griego, a sus 24 años, consiguió ese galardón, que equivale al premio de mejor jugador del planeta, ya que el campeonato norteamericano atrae a las mayores estrellas de este deporte.

Pero Antetokounmpo aseguró recientemente que "lo cambiaría por una medalla de oro en China" con Grecia.

"Siempre es especial jugar para el equipo nacional. Escuchando el himno, la emoción es indescriptible. Estoy tan orgulloso como la primera vez", dijo al diario griego Ta Nea.

Llevar la camiseta azul y blanca tiene un valor especial para este hijo de inmigrantes nigerianos, que obtuvo sus papeles y su pasaporte griego en 2013, cuando tenía 18 años, justo antes de partir al 'draft' de la NBA.

Orígenes pobres

Los orígenes pobres de Antetokoumpo hicieron que vendiera discos y gafas de sol por las calles de Atenas. Pero su eclosión deportiva le hizo ser recibido por el primer ministro griego de la época, Antonis Samaras.

Ese honor había suscitado un comentario insultante del líder del partido ultranacionalista Amanecer Dorado, Nikos Michaliolakos, que comparó al basquetbolista con "un chimpancé" durante un programa de televisión.

"Nadie puede decir que no soy griego. No conozco nada más, nunca he ido a Nigeria, aunque lo haré en un futuro para ayudar a los niños de África", dijo en 2017 este joven, nacido en Atenas en 1994, tres años después de la llegada de sus padres, y educado en el sistema escolar público griego.

Antetokounmpo fue elegido en el 'draft' por los Milwaukee Bucks cuando jugaba en el Filathlitikos, el club ateniense de sus inicios, en la segunda división helena.

Pese a su enorme potencial, fue elegido en 15ª posición, el año en el que el número 1 fue Anthony Bennett, que ni siquiera está ahora en la NBA.

Antetokounmpo se fue convirtiendo en uno de los jugadores dominantes de la liga norteamericana. Con sus 211 cm de altura, que alía a su velocidad y su agilidad, ha sido ya tres veces 'All Star'.

Esta temporada acumuló una media de 27,7 puntos, 12,5 rebotes y 5,9 asistencias y los Bucks fueron durante un tiempo favoritos para el título, antes de resbalar en las finales de la Conferencia Este (4-2) contra los Toronto Raptors, los futuros campeones.

Con su gran estrella, Grecia sueña abiertamente con un nuevo podio mundial en China, trece años después de la plata en Japón-2006, donde cayó en la final ante España.

Cuestión familiar

Forma parte también del equipo el hermano mayor de Giannis, Thanasis Antetokounmpo, dos años mayor y con diez centímetros menos de altura. Este año se unirá al equipo de Milwaukee.

Un tercer hermano -de los cinco en total-, Kostas, intenta hacerse un hueco también en la NBA, aunque por ahora con menos éxito. Estaba en la preconvocatoria inicial de Grecia para el torneo, pero luego no consiguió entrar en la lista de 12 hombres.

La preparación para China-2019 ha ido bien para Grecia, que ganó siete de sus ocho amistosos. Giannis Antetokounmpo asumió el papel de líder y en cinco ocasiones fue el máximo anotador de su equipo.

Grecia tiene un grupo relativamente fácil en la primera ronda, en la que arrancará el domingo contra Montenegro. Después se medirá a Brasil y Nueva Zelanda.

En la mente de muchos está un posible Grecia-Estados Unidos más adelante, que hará recordar a muchos el histórico triunfo heleno en semifinales del Mundial-2006 sobre el equipo en el que entonces jugaban LeBron James, Dwyane Wade, Chris Paul y Carmelo Anthony.

(AFP)