Candidatos opinaron si Jerusalén es la capital de Israel Ernesto Talvi y Pablo Mieres se pronunciaron a favor de Jerusalén como capital de Israel y se ganaron los aplausos en el encuentro con los candidatos presidenciales organizado por el Comité Central Israelita.

Actualizado: 03 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

A Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez también les hicieron la misma pregunta, pero la respuesta fue otra.

Lacalle dijo que hay que respetar las normas de Naciones Unidas. “Cuando el dictamen de la ONU tuvo lugar nosotros participamos de estrados internacionales y hay que cumplir con la normativa y con los mandatos. Me queda claro que para los israelíes la capital es Jerusalén pero no me puedo comprometer hoy en actuar de esa manera. Algunos países han avanzado en oficinas comerciales”, afirmó Lacalle Pou.

Daniel Martínez dijo que para contribuir a la paz lo mejor es no tomar resoluciones que generen conflictos.

“Todas las resoluciones que se dan en torno al conflicto en Medio Oriente, incluido el tema de la capital, yo lo enmarco dentro de buscar no generar hechos que profundicen ni alimenten el odio”, afirmó.

Mieres fue el primero en el encuentro en afirmar que Jerusalén es la capital. Y se ganó los aplausos.

“Jerusalén es desde siempre y por razones culturales y religiosas la capital correspondiente a un Estado judío”, señaló.

Talvi fue en la misma línea que Mieres. “La capital de Israel es Jerusalén, es la capital oficial del Estado de Israel. De hecho algunos países decidieron trasladar allí su embajada, otros no”, dijo.