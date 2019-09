Nadal y Schwartzman se cruzan en cuartos de final del US Open El español Rafael Nadal, siempre favorito en el US Open, se cruzará con el argentino Diego Schwartzman en los cuartos de final del último Grand Slam del año.

Actualizado: 03 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Rafael Nadal en el US Open (AFP)

Nadal se impuso al croata Marin Cilic (22) en cuatro sets, con parciales de 6-3, 3-6, 6-1, 6-2, y cerró el partido rescatando de forma espectacular una bola cerca de la red que lo puso a un punto de la victoria.

El cuarto juego del tercer set fue clave para la victoria de Nadal, que no sólo quebró el saque de Cilic, sino que también lo hundió animicamente para llevarlo a capitular 6-1 y 6-2 en las dos últimas mangas.

"Estuve entregándole, estaba más agresivo que yo, con una gran determinación, tenía que cambiar algo para no estar en sus manos", señaló el español que disputará sus cuadragésimos cuartos de final en Nueva York.

Su próximo rival lo conoce bien: el "Peque" Schwartzman, vigésimo cabeza de serie, que, viniendo de atrás, le arrancó la victoria al alemán Alexander Zverev (6) por 3-6, 6-2, 6-4, 6-3.

"Está jugando increíble", señaló Nadal sobre quien considera un amigo. "Es uno de los mejores talentos, uno de los grandes talentos del tour".

"Será un gran desafío, necesitaré jugar mi mejor tenis, ya hemos practicado antes", siguió Nadal, que tras la salida de Novak Djokovic se posicionó como el favorito para llevarse el título que ya ganó en tres oportunidades.

Schwartzman, que no llegaba a esta instancia desde 2017, no le ha ganado nunca a Nadal en los nueve encuentros que han disputado.

"Es un gran campeón, no lo pude derrotar, algunas veces entre comillas estuve cerca, voy a tratar de entrar con esa confianza de que lo puedo derrotar como a cualquier otro y tratar de hacer lo mejor", indicó a periodistas.

Aprendizaje

La suiza Belinda Benic derrotó por su parte a la campeona defensora Naomi Osaka en dos sets (7-5 y 6-4) y se enfrentará en cuartos a la croata Donna Vekic, que ganó poco después a la alemana Julia Georges.

"El desafío no podía ser mayor, tenía que estar a tope con mi juego, estoy feliz con la forma como jugué", dijo la decimotercera cabeza de serie, que ya había vencido en otras dos oportunidades este año a Osaka, que dice adiós al título y al liderato del ranking de la WTA.

"Tenía que anticiparme, jugar como si fuera ajedrez, con estrategia".

El partido se celebró en la cancha central Arthur Ashe, donde hace un año la japonesa se consagró en una final eclipsada por el encontronazo entre el juez y la subcampeona Serena Williams, que sigue con vida en el torneo y busca su vigésimo cuarto título en torneos de Grand Slam.

"Siento en este momento mucha tristeza, pero también siento que he aprendido mucho durante este torneo", declaró Osaka después del partido. "Siento que los pasos que he dado como persona han sido mucho mayores de lo que me imaginaba en este momento, así que espero poder seguir creciendo. Sé que si sigo trabajando duro, tendré mejores resultados".

La belga Elise Mertens (25) se impuso por su parte a la estadounidense Kristie Ahn con un doble 6-1 y se enfrentará en cuartos a la canadiense Bianca Andreescu (15), que derrotó al cierre de la jornada a la local Taylor Townsend por 6-1, 4-6 y 6-2.

Otro que se despide es el español Pablo Andújar, que accedió a esta instancia en un Grand Slam por primera vez y fue derrotado en tres sets por el francés Gael Monfils.

Andújar llegó a la cuarta ronda en su regreso al más alto nivel de su tenis, tras una larga recuperación de una lesión en su codo, que lo llevó al quirófano en tres oportunidades.