Un Solo Uruguay se manifestó y aludió a “cero autocrítica de los responsables de la conducción del país” Agricultores, comerciantes y transportistas rodearon el Palacio Legislativo y marcharon luego hasta la sede de la Presidencia en reclamo de rebajas de costos para las empresas y contra la instalación de UPM2.

Actualizado: 05 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

El movimiento "Un solo Uruguay" copó las inmediaciones del Palacio Legislativo para leer una proclama en la que criticaron "un modelo económico que ataca al empresario (...) y termina perjudicando irremediablemente al trabajador".

Los carteles que rodearon la lectura de un mensaje con fuertes críticas al gobierno de Tabaré Vázquez denunciaban los "privilegios otorgados por el gobierno" a la finlandesa UPM.

"¿Quién hubiera pensado hace 20 años que los principales aliados del gobierno serían el sistema financiero y las multinacionales?", denunció la proclama, en alusión a la bancarización obligatoria de pagos dispuesta por el Ejecutivo y la instalación de la pastera.

Para el movimiento, es “imposible que venga algo bueno, si no solucionamos los problemas de los orientales que con 20, 30 o 50 años no tienen trabajo, o no logran mantener su empresa a flote”.

Entienden que hay “cero autocrítica de los responsables de la conducción del país”. Añadieron que “según este gobierno, todo aquel compatriota que habita a más de 100 km de aquí es poblador del Uruguay profundo”, y que “no existe el Uruguay profundo, existe el Uruguay profundizado, estafado por políticas dirigidas al desbaratamiento de las condiciones de vida y de producción de miles de personas que intentan sobrevivir, trabajar y producir”.

La proclama indicó que “los únicos sectores que andan bien son los vinculados a la celulosa y a las nuevas tecnologías”. Se mostraron en contra de la bancarización obligatoria, la trazabilidad, los chips para los camiones y para los perros, y la facturación electrónica.

Tractores, camiones de carga pesada y varios cientos de caballos rodearon el Palacio Legislativo.

Terminada la lectura de la proclama, los manifestantes se trasladaron hasta el frente de la Torre Ejecutiva. Allí cantaron el himno delante de un vallado policial y luego se retiraron.

(AFP)